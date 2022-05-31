1 июня отмечают Международный день защиты детей. В 2022 году эта дата приходится на будний день — среду.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, наши дети не должны страдать, и если есть возможность, нужно по максимуму создавать им привычные условия жизни, обеспечивая счастливое детство.

К тому же это не только их праздник, но и первый день долгожданного лета. Куда пойти с детьми в Киеве 1 июня — в материале.

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Мрія незламна. Благотворительное выступление детей-переселенцев

В благотворительном проекте примут участие дети, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны. Своим выступлением они покажут, что никому не под силу разрушить мечты, особенно детские.

Средства, полученные от покупки билетов, будут переданы на дальнейшую поддержку разрушенных и пострадавших территорий Украины.

Адрес: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2

Время: 18.00

Цена: 200 грн

Активная страна – сеть веревочных парков и парков приключений

Если хотите, чтобы ваш ребенок активно провел день и открыл для себя что-то новое, то веревочный парк — это именно то, что нужно. Дух приключений, испытание себя на прочность и исследование неизвестного — все это подарит незабываемые эмоции вашему малышу.

Адрес: пр-кт Владимира Маяковского, 56А, ул. Парково-Сырецкая (Сырецкий парк), Днепровская набережная, 13, пр-кт Героев Сталинграда, 14В, ул. Донца, 13

Время: 10.00 — 19.00

Цена: от 85 грн

Мастер-классы Нарисуй свое лето

Центр АРТ-терапии Киев-Шевченковский приглашает детей и их родителей на мероприятие ко Дню защиты детей Нарисуй свое лето.

В программе мероприятия — интересные мастер-классы и много творчества.

Также будет возможность нарисовать открытки для наших защитников, которые передадут на фронт.

Адрес: Сырецкий парк

Время: 14.00 — 16.00

Цена: бесплатно

Роспись футболок или сумок

Мероприятие как для детей, так и для взрослых, поэтому вам скучно не будет.

Художники научат вас основным техникам росписи текстильных поверхностей и помогут создать оригинальный дизайн вашей любимой вещи. Дальше дело за фантазией.

Единственное — футболку или сумку нужно принести свою, если нет, можно приобрести на месте.

Адрес: ул. Бастионная, 5А

Время: 15.00

Цена: 350 грн

Лазерные бои Космический лабиринт

Для детей, которым надоел стандартный отдых и хочется чего-то драйвового и необычного.

Яркий космический лабиринт с таинственными ходами и туннелем — каждый игрок почувствует себя героем межгалактических приключений.

На протяжении игры участнику необходимо убрать как можно больше других игроков и самому остаться невредимым.

Адрес: ул. Вадима Гетьмана, 6

Время: 10.00 — 22.00

Цена: 120 грн за 20 минут