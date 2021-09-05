Рош ха-Шана, который еще можно назвать Еврейским Новым годом, в 2021 году празднуют 6 сентября. Этот праздник выходит из даты. Рош ха-Шана принято отмечать несколько дней — с 6 по 8 сентября. Праздник знаменует для иудеев наступление нового 5782 года. В Украине Рош ха-Шана имеет статус официального праздника.

Поздравления с Рош ха-Шана

Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

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В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди — года для радости, хороших поступков, благих вестей.

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Поздравляю с великим праздником. Желаю, чтобы каждый отпустил и оставил все дурное и вошел в новый цикл только с добром и честью в сердце. Желаю веселого празднования, вкусных угощений, сладких и приятных, как мед встреч с родными и близкими людьми. Пускай в ваших домах всегда будет мир, любовь и достаток.

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Поздравляю с праздником Рош ха-Шана и хочу пожелать сладкого, будто мед, года, благополучия, здоровья, мира и достатка. Пусть все твои грехи и темные мысли выпадут хлебными крошками в пруд на съедение рыбам, пусть твоя вера окрепнет, а твое сердце станет еще добрее.

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С праздником Рош ха-Шана. Пусть рог шофара протрубит о новом рассвете, о новых мечтах, о новых надеждах, пусть все грехи и глупые мысли останутся в прошлом, пусть впереди ждет только радость и доброе дело. От всей души желаю богатого здоровья, богатого внутреннего мира, богатого двора и богатого счастья души.

История Рош ха-Шана

Рош ха-Шана (Начало года. — Ред.) отмечают в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю. Как правило, это сентябрь или октябрь. Согласно легендам, именно в это время Всевышний творит суд над человечеством, а также предопределяет, что произойдет в следующем году.

Ранее Рош ха-Шана праздновали по другому. Новый год приходился на весенний месяц авив, который потом стал нисаном. Праздник же первого дня тишрей, который тогда был седьмым месяцем, назван днем священного собрания, когда положено не работать, трубить в трубы и совершать жертвоприношения. Праздник длился один день; двухдневное празднование появилось в связи с трудностью точно определить новолуние.