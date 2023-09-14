Рош ха-Шана 2023: традиции еврейского Нового года и как будут праздновать в Украине

С вечера 15-го до вечера 17 сентября все, кто исповедует иудаизм, будут отмечать Рош ха-Шана 2023, иными словами — еврейский Новый год.

Дата этого праздника постоянно разная, однако приходится он на сентябрь-октябрь. Еврейский Новый год не имеет ничего общего с нашим, а потому и традиции у него совершенно иные. Сам праздник — это время для переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее.

Факты ICTV решили рассказать вам детальнее о традициях Рош ха-Шана и как его будут праздновать в Украине.

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Традиции праздника Рош ха-Шана

Шофар — один из главных атрибутов еврейского Нового года. Это духовой музыкальный инструмент из рога барана, звук которого означает провозглашение Всевышним царем мира. В него трубят в ходе утренней молитвы.

Все два дня евреи ничего не делают, поскольку наступает тишина и для них это выходные дни.

Обычно они проводят семейные трапезы, а на столе должны стоять определенные блюда — рыба, зеленый лук, свекла, яблоки, морковь, тыква, стручковая фасоль, гранат, финики и другие. Каждый из продуктов символизирует что-то хорошее.

Также на столе обязательно должна быть праздничная хала — хлеб, который по форме напоминает завершение еще одного круга жизни и начало нового.

Кроме того, в первый день Рош ха-Шана после полудня евреи собираются у реки, чтобы произнести молитвы и таким образом очиститься от грехов.

Праздничные слова звучат как: Шана това (хорошего года) или Шана това у-метука (сладкого года).

Рош-ха Шана 2023 в Украине

Несмотря на полномасштабную войну в Украине и просьбы нашего правительства к евреям удержаться от поездки в нашу страну, по состоянию на 11 сентября в Умань прибыло более 3 тыс. паломников. Всего ожидается, что хасидов приедет более 30 тыс.

Ежегодно евреи приезжают в Умань, поскольку именно там похоронен цадик Раби Нахман из Брацлава — правнук основателя хасидизма. Сейчас в городе уже заработал особый режим въезда и выезда, а также передвижения.

В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

К слову, верующие иудеи Украины проводят праздник дома, а также посещают синагогу для совместной молитвы.