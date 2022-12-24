Уже 25 декабря мы будем отмечать Рождество Христовое по григорианскому и новоюлианскому календарю. Еще не все готовы к такому переходу, а потому многие празднуют этот светлый праздник 7 января.

Стоит отметить, что 25 числа Рождество празднуют большинство стран Европы. Возможно, скоро и жители нашей страны перейдут на эту дату, однако выбор исключительно за каждым. Кроме того, ПЦУ разрешила епархиям отмечать этот праздник 25 декабря.

Как бы там ни было, Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством 2022 в стихах и прозе, чтобы вы смотри отправить их тому, кому посчитаете нужным.

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Поздравления с Рождеством в стихах

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

***

В святой, прекрасный праздник Рождества

Я пожелать хочу от всей души,

Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,

Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас

И ангелы отгородят от бед.

Пусть будет добрым, светлым каждый час,

И на любой вопрос придет ответ.

***

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

***

В Рождество все верят в чудо,

И оно уже спешит,

Чтоб, возникнув ниоткуда,

Мир согреть в ночной тиши.

Ты открой ему окошко,

Пусть летит на яркий свет,

Принесет добра лукошко

И от всех укроет бед!

***

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

Поздравления с Рождеством в прозе

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам добра, любви, семейного уюта и мирного неба над головой. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед!

***

В это Рождество пусть придет мир в ваши дома, радость наполнит души, а любовь – сердца! Надежды, веры и оптимизма!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот волшебный праздник подарил искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

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Самого светлого и праздничного настроения! Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения. Пусть тебя оберегает луч тепла и света каждый день.

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Поздравляю с Рождеством! Желаю встретить его в кругу родных и близких! Пусть ваш дом будет полон достатка, любви, веселья, милосердия и смирения, а также — чтобы Господь слышал все ваши искренние молитвы.