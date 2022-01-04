6 января в канун Рождества отмечают Святой вечер (Сочельник). Это один из самых важных праздников в православном календаре.

Что делают в Святой вечер накануне Рождества, во сколько он начинается и что нужно готовить — все традиции празднования собрали Факты ICTV.

Традиции на Сочельник 6 января

Сочельник — это последний и самый строгий день 40-дневного поста перед Рождеством. В этот день следует обязательно сходить на службу в церковь.

6 января во всех домах убирали, белили, застилали новые скатерти и полотенца. Вечером вся семья собирается за одним столом. Опаздывать к началу ужина нельзя — иначе весь год придется быть далеко от дома.

Громкие разговоры и ссоры лучше оставить в стороне, иначе в семье целый год будут проблемы.

Молодым девушкам и парням садиться за угол стола нежелательно, иначе еще не скоро встретят свою любовь.

Во сколько начинается Святой вечер? По традиции вечерняя трапеза начинается, когда на небе появляется первая звезда. Тогда зажигают свечу, читают молитву Отче наш и приступают к ужину.

Меню на Святой вечер перед Рождеством

Многие хозяйки задаются вопросом — что нужно готовить на Святой вечер перед Рождеством.

За столом в этот вечер — 12 постных блюд. Обычаи на Святвечер гласят — все их нужно попробовать, но если хотите, чтобы в доме весь год было что кушать, доедать не рекомендуется.

Главное блюдо на столе в Святвечер — кутья: каша с сухофруктами, медом, маком и орехами.

Кроме этого, обычно готовят борщ, блюда из рыбы, вареники, голубцы с рисом, блины, грибы, пироги, узвар.

Что делают вечером 6 января

После ужина на Святой вечер в Украине принято колядовать — ходить от дома к дому, прославлять короткими колядками новорожденного Мессию, поздравлять хозяев с Рождеством Христовым, желая им здоровья и достатка в семье.

Считается, чем больше колядников придет в дом, тем более счастливым будет год.

В принципе, все, что нужно говорить на Святой вечер, звучит в колядках. И эта традиция — петь колядки на Рождество — очень популярна среди детей и молодежи.

Как правило, дети в смешных коротких колядках на Рождество намекают на желание получить вкусные угощения.

А вот молодежь не только поет колядки, но и устраивает короткие представления с переодеваниями — вертеп с рождественской звездой. Обязательный участник действия — молодой парень в костюме козы, символизирующей достаток.

Короткие и смешные колядки на Рождество

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Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

* * *

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд.

Со Святым вечером и Рождеством Христовым!

* * *

Коляда, коляда, пригласите со двора!

В хату к вам сейчас придем

И станцуем, и споем.

Хозяев прославляем,

Счастья им желаем!

Коляда, коляда, вам – забава, нам – еда.

Не скупитесь, поделитесь, вот мешок, пирог – сюда!