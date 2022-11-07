Рождественский пост — второй по величине для верующих. Во время него христиане очищались не только физически, но и духовно перед тем, как встретить Иисуса на нашей земле.

Однако как и на другое любое церковное событие, в пост есть место не только традициям, но и запретам, которые чтили наши предки и передавали через поколения.

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Что можно и нельзя делать в Рождественский пост? Во время поста человек чистит не только организм, но и голову. Помимо пищевых ограничений, нужно сдерживать свои желания и чувства, а также отказываться от развлечений. Не стоит также ссориться с родными и близкими, обижать их, сплетничать за спиной и грустить. Негативные эмоции должны уйти. Не стоит также думать о рыбалке и охоте - явно не лучшее время, даже для заядлых любителей. Что касается любовных вопросов - запрещено играть свадьбы и засылать сватов.

Что такое пост и для чего он нужен? Рождественский пост – это время для покаяния, физического и духовного очищения через ограничения в еде, воздержание от грехов в повседневной жизни и молитвы. Считается, что верующему нужно хотя бы раз прийти в церковь и исповедаться. Верующие к этому времени снова обращаются к молитвам - Иисус ожидает от своих последователей не только праздника на Рождество, но и веры.

Что нельзя есть? Во время Рождественского поста запрещено есть любое мясо, молочные продукты, яйца, употреблять крепкие алкогольные напитки. В определенные дни и только до 20 декабря можно немного вина и рыбы. В последний день - 6 января - до появления на небе первой звезды нельзя есть вообще, а потом только постные блюда.

Что делать — я никогда не постился? В таком случае подготовку к посту следует начать за несколько недель - так организм столкнется с меньшим стрессом после отказа от пищи. Для этого надо постепенно уменьшать количество животных белков и добавить в рацион больше овощей. Особенно легко придется вегетарианцам. А еще лучше - перед этим проверить состояние физического здоровья. Возможно, что врач запретит поститься из-за риска для здоровья.

Кому нельзя поститься? В первую очередь это касается беременных женщин, кормящих матерей. Под запрет также попадают и дети возрастом до 12 лет. Не стоит ограничивать себя в еде студентам и школьникам в период экзаменов и сессий. Нельзя поститься тем, у кого туберкулез, вирусный гепатит, рак, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью, сахарный диабет, анемия, нервные расстройства и т. д., а также пожилым людям с остеопорозом. Перед хирургическим вмешательством и после операции также нельзя - нужно строго следовать рекомендациям врача.

А если пригласили на день рождения или корпоратив? Веселье во время поста - под запретом. Нужно отказаться от громких вечеринок или, если есть возможность, перенести корпоратив на святки. Если перенести гуляния не удалось, то на столе должны быть постные блюда, а веселая громкая музыка неуместна - лучшее ее заменить на классическую.

Как поститься беременным и детям? Беременным и кормящим женщинам, а также детям до 12 лет врачи не советуют соблюдать пост. Впрочем, церковь рекомендует приучать детей поститься с 7 лет, но выбор должен быть за ребенком.

Можно ли шить? Во время поста разрешается шить, кроме больших праздников.

Можно ли крестить ребенка? Если нет большой необходимости, лучше не крестите детей в этот период.

Можно ли поминать усопших? Никаких ограничений нет. Никто не запрещает упоминать в молитвах усопших родственников.

Можно ли зачинать детей? Церковь запрещает в пост исполнение супружеского долга, в том числе зачатие детей.

Можно ли венчаться или играть свадьбу? Во время Рождественского поста нельзя венчаться и жениться. Отложите это событие до 20 января, когда закончатся святки.