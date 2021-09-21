Ежегодно 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Сегодня принято молиться Деве Марии и поздравлять всех родных со светлым и важным праздником.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в открытках и СМС.

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С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Чистой верой душа пусть наполнится.

Я желаю любви и терпения,

Пусть уходят подальше сомнения,

Пусть сияет вам счастье прекрасное,

Обойдут вас печали, ненастья,

Пусть согреет вас солнце лучистое,

И здоровыми будут все близкие.

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С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!



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В Рождество Пресвятой Богородицы

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда бережет вас Мария,

И спасает в невзгодах не раз,

Пусть укроет от боли и горестей

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу и сердце, и дом.

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Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и от души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса, пусть ни дня не проходит без надежды, любви и славного дела.



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С Рождеством Пресвятой Богородицы,

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.

Пусть хранит тебя Божия Матерь,

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

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Рождество Пресвятой Богородицы — это один из самых больших православных праздников в церковном календаре. По легенде, именно сегодня на свет появилась Дева Мария, которая стала матерью Спасителя мира Иисуса Христа.

Впервые Рождество Пресвятой Богородицы начали отмечать в V веке. У праздника есть и другие названия: Вторая Пречистая, Осенины, Оспожинки.

Сегодня можно приглашать гостей домой, накрывать пышные столы и угощать блюдами нищих и нуждающихся.

Запрещено выполнять физическую работу, конфликтовать и ссориться. Нужно соблюдать однодневный пост и просить у Девы Марии здоровья для себя и всех родных.