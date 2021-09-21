Ежегодно 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Сегодня принято молиться Деве Марии и поздравлять всех родных со светлым и важным праздником.
Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в открытках и СМС.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Чистой верой душа пусть наполнится.
Я желаю любви и терпения,
Пусть уходят подальше сомнения,
Пусть сияет вам счастье прекрасное,
Обойдут вас печали, ненастья,
Пусть согреет вас солнце лучистое,
И здоровыми будут все близкие.
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С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!
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В Рождество Пресвятой Богородицы
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда бережет вас Мария,
И спасает в невзгодах не раз,
Пусть укроет от боли и горестей
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.
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Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и от души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса, пусть ни дня не проходит без надежды, любви и славного дела.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
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Рождество Пресвятой Богородицы — это один из самых больших православных праздников в церковном календаре. По легенде, именно сегодня на свет появилась Дева Мария, которая стала матерью Спасителя мира Иисуса Христа.
Впервые Рождество Пресвятой Богородицы начали отмечать в V веке. У праздника есть и другие названия: Вторая Пречистая, Осенины, Оспожинки.
Сегодня можно приглашать гостей домой, накрывать пышные столы и угощать блюдами нищих и нуждающихся.
Запрещено выполнять физическую работу, конфликтовать и ссориться. Нужно соблюдать однодневный пост и просить у Девы Марии здоровья для себя и всех родных.