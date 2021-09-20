Ежегодно 21 сентября христиане отмечают один из самых важных праздников в церковном календаре — Рождество Пресвятой Богородицы.
Этот день ознаменовался появлением на свет Девы Марии, которая стала матерью Спасителя мира Иисуса Христа. Именно с этой даты начинается цикл религиозных праздников, поскольку в православном календаре год начинается с 1 сентября.
Впервые Рождество Пресвятой Богородицы начали отмечать в V веке. У праздника есть и другие названия: Вторая Пречиста, Осенины, Оспожинки.
История праздника Рождество Пресвятой Богородицы
Согласно преданию, родители Девы Марии не могли иметь детей и очень страдали от этого. Несмотря на свою искренность и благочестие, они были ограничены в правах и даже не могли приносить жертвы в храме. Поскольку в те времена считалось, что бездетные семьи прокляты.
Отец Девы Марии, Иоаким, отправился в пустыню и долго молился Богу о ребенке. Затем к нему явился ангел, который пообещал выполнить его просьбу и сообщил, что у них родится дочь.
Иоаким передал эту новость жене Анне. Супруги обрадовались и дали обет, что их ребенок будет служить Богу.
Новоиспеченные родители назвали малышку Марией — еврейским именем, которое означает “госпожа”. В возрасте трех лет отдали ее в Иерусалимский храм, где она и воспитывалась до своего совершеннолетия.
Традиции праздника Рождество Пресвятой Богородицы
В Рождество Пресвятой Богородицы принято ходить в церковь, читать молитву и просить у Девы Марии здоровья для своих родных.
Также в этот день можно приглашать гостей, накрывать пышные столы, угощать блюдами нищих и нуждающихся.
Наши предки в праздник умывались речной водой, поскольку верили, что она обладает целительной силой.
Запрещено выполнять физическую работу, конфликтовать и ссориться. Нужно соблюдать однодневный пост и жить с чистыми намерениями.