21 сентября православный мир отмечает большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Для этого, одного из важнейших праздников для христиан существует немало примет и запретов. Какие приметы связаны с праздником Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября – читайте в материале Фактов ICTV.

Большое количество паутины на растениях в этот день символизирует морозную и малоснежную зиму.

Если на небе будет радуга – октябрь и ноябрь будут теплыми и без осадков.

Если птицы будут летать низко – следует ожидать сильных морозов.

Если в этот день будет солнечная погода, значит и осень будет ласковая и теплая.

Если утром не будет росы, значит зимой будет очень мало снега.

Если с самого утра на Рождество Пресвятой Богородицы будет густой туман – осенью погода будет холодной, с частыми дождями.

Хлеборобы в этот день благодарят Богородицу за урожай, а пчеловоды убирают ульи и готовятся к зиме.

С давних времен в этот день принято ходить друг к другу в гости. Считалось, что чем больше блюд у хозяйки стоит на столе, тем больше изобилия у нее будет в новом году.

Девушки на Рождество Пресвятой Богородицы ходили умываться на реку. Считалось, что такой ритуал сохраняет молодость и красоту до старости.

А вот если незамужняя девушка до восхода солнца умывалась речной водой, то совсем скоро могла ждать в гости сватов.