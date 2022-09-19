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Рождество Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и запреты

19 сентября 2022, 11:50
Анна Голишевская Редактор сайта
Різдво Пресвятої Богородиці
Источник: Depositphotos

21 сентября православный мир отмечает большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Для этого, одного из важнейших праздников для христиан существует немало примет и запретов. Какие приметы связаны с праздником Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября – читайте в материале Фактов ICTV.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы:

  • Если с самого утра на Рождество Пресвятой Богородицы будет густой туман – осенью погода будет холодной, с частыми дождями.
  • Если утром не будет росы, значит зимой будет очень мало снега.
  • Если в этот день будет солнечная погода, значит и осень будет ласковая и теплая.
  • Если птицы будут летать низко – следует ожидать сильных морозов.
  • Если на небе будет радуга – октябрь и ноябрь будут теплыми и без осадков.
  • Большое количество паутины на растениях в этот день символизирует морозную и малоснежную зиму.

Традиции на Рождество Пресвятой Богородицы:

  • Хлеборобы в этот день благодарят Богородицу за урожай, а пчеловоды убирают ульи и готовятся к зиме.
  • С давних времен в этот день принято ходить друг к другу в гости. Считалось, что чем больше блюд у хозяйки стоит на столе, тем больше изобилия у нее будет в новом году.
  • Девушки на Рождество Пресвятой Богородицы ходили умываться на реку. Считалось, что такой ритуал сохраняет молодость и красоту до старости.
  • А вот если незамужняя девушка до восхода солнца умывалась речной водой, то совсем скоро могла ждать в гости сватов.
  • Чтобы весь следующий год быть здоровыми, верующие сжигали старую одежду и обувь. Это символизировало определенное обновление.

Запреты на Рождество Пресвятой Богородицы:

  • Нельзя готовить, убирать, возиться у скота, рубить дрова.
  • Запрещается употреблять алкоголь.
  • Под запретом также употребление мяса.
  • В этот день нельзя делать какие-либо ремонтные работы.
  • Вышивку и вязание тоже отложите на другой день.
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