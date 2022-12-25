25 декабря отмечают Рождество Христово по григорианскому и юлианскому календарям. Этот светлый и большой праздник богат на историю, традиции и приметы.

Например, в Рождество нужно ходить в храм, ждать первую звезду, зажигать свечи и поздравлять друг друга. Подробнее об этом мы расскажем вам в материале.

История праздника Рождества Христового

Согласно приданиям, впервые Рождество отметили в IV веке. Решение о его праздновании приняли на третьем Всемирном церковном соборе в 431 году.

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Этот праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа Девой Марией в Вифлееме.

Так, беременная Мария вместе с мужем Иосифом следовала из города Назарет в Вифлеем на перепись земли, которую приказал сделать император Август. Поскольку ночлега супруги найти не смогли, выбрали для этого пещеру.

Именно там Мария родила Иисуса, а на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая и стала символом появления Христа на этот свет. Поклониться сыну Божьему пришли пастухи и волхвы.

Стоит отметить, что никто не знает точной даты и года рождения Иисуса Христа. Кроме того, и Рождество мы празднует в разные даты, кто-то по григорианскому календарю — 25 декабря, поскольку в 1582 году Римско-католическая церковь перешла на более точный календарь, а кто-то 7 января.

Однако сейчас многие переходят на 25 число — именно в эту дату отмечают Рождество большинство стран Европы.

Традиции празднования Рождества Христового

24 декабря празднуют Сочельник. Это день усиленной подготовки к Рождеству. Именно в этот вечер появляется на небе та самая первая звезда, при виде которой необходимо загадывать желание.

Обычно в этот день устраивают семейный ужин, однако из постных блюд.

На Рождество необходимо ходить в храм. К слову, ПЦУ разрешила епархиям отмечать этот праздник 25 декабря.

В сам праздник также принято собираться семейным кругом, поздравлять друг друга и дарить подарки. Стол уже разрешается накрывать более торжественный с рождественскими блюдами. Их должно быть 12.

Символами Рождества являются елка, которая у украинцев уже обычно стоит до праздника, вертеп — “кукольный дом” с фигурками святого семейства, рождественский венок и Вифлеемская звезда.

Приметы на Рождество Христово