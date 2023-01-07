В ночь с 6 на 7 января православные отмечают великий церковный праздник – Рождество Христово. Особенный день стоит провести в кругу друзей или семьи, если есть такая возможность.

Подробнее об истории Рождества, традициях и приметах — далее в материале.

История Рождества

Рождество – это великий и светлый праздник, когда родился Сын Божий. Известно, что это произошло в Вифлееме. Пресвятая Дева Мария и ее муж Иосиф прибыли туда из Назарета для переписи населения, инициатором которого стал иудейский царь Ирод Великий.

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Однако найти место для ночевки у местных жителей Мария и Иосиф не смогли, поэтому им пришлось остановиться в хлеву. Здесь и родился младенец Иисус. Первой колыбелью ему стали ясли.

Сразу после чуда в небе появилась новая путеводная звезда. Волхвы ее заметили и пошли по ее ориентиру, чтобы первыми поклониться Сыну Божьему. Они принесли младенцу дары – золото, ладан и смирну.

С тех пор христиане в память о великом событии отмечают Рождество Христово.

Традиции на Рождество

6 января принято всей семьей собираться за праздничным столом. На нем обязательно должны стоять 12 постных блюд, а главное – кутья, которая готовится из пшеницы, мака, меда, орехов и сухофруктов. Рождественский пост заканчивается 7 января – в этот день уже позволено есть мясные и молочные блюда.

Дети и молодежь также активно ходят с вертепом и колядуют по домам. Если хозяева впустят в дом, то услышат звонкие колядки с пожеланием наилучшего. Нередко самых умелых награждают сладостями или монетами.

В ночь на Рождество, а также во все последующие дни вплоть до Крещения 19 января можно гадать. Молодые девушки в этот день издавна пытались узнать свою судьбу и в особенности – суждено ли им выйти замуж до следующего Рождества.

Что нельзя делать на Рождество:

сквернословить, ругаться, поддаваться негативным эмоциям, пребывать в унынии;

выполнять тяжелый физический труд;

делать грязную домашнюю работу;

заниматься рукоделием, шить, вязать, прясть;

ходить на охоту, убивать животных;

выносить сор из избы;

отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Погодные приметы на Рождество:

в Рождество Христово сильный мороз – жди жаркое лето;

оттепель – к холодной весне;

выпал снег – год принесет много добрых вестей;

завывает вьюга – к ранней весне;

солнце светит ясно – к хорошему урожаю.

Приметы на удачу: