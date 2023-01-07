В ночь с 6 на 7 января православные отмечают великий церковный праздник – Рождество Христово. Особенный день стоит провести в кругу друзей или семьи, если есть такая возможность.
Подробнее об истории Рождества, традициях и приметах — далее в материале.
История Рождества
Рождество – это великий и светлый праздник, когда родился Сын Божий. Известно, что это произошло в Вифлееме. Пресвятая Дева Мария и ее муж Иосиф прибыли туда из Назарета для переписи населения, инициатором которого стал иудейский царь Ирод Великий.
Однако найти место для ночевки у местных жителей Мария и Иосиф не смогли, поэтому им пришлось остановиться в хлеву. Здесь и родился младенец Иисус. Первой колыбелью ему стали ясли.
Сразу после чуда в небе появилась новая путеводная звезда. Волхвы ее заметили и пошли по ее ориентиру, чтобы первыми поклониться Сыну Божьему. Они принесли младенцу дары – золото, ладан и смирну.
С тех пор христиане в память о великом событии отмечают Рождество Христово.
Традиции на Рождество
6 января принято всей семьей собираться за праздничным столом. На нем обязательно должны стоять 12 постных блюд, а главное – кутья, которая готовится из пшеницы, мака, меда, орехов и сухофруктов. Рождественский пост заканчивается 7 января – в этот день уже позволено есть мясные и молочные блюда.
Дети и молодежь также активно ходят с вертепом и колядуют по домам. Если хозяева впустят в дом, то услышат звонкие колядки с пожеланием наилучшего. Нередко самых умелых награждают сладостями или монетами.
В ночь на Рождество, а также во все последующие дни вплоть до Крещения 19 января можно гадать. Молодые девушки в этот день издавна пытались узнать свою судьбу и в особенности – суждено ли им выйти замуж до следующего Рождества.
Что нельзя делать на Рождество:
- сквернословить, ругаться, поддаваться негативным эмоциям, пребывать в унынии;
- выполнять тяжелый физический труд;
- делать грязную домашнюю работу;
- заниматься рукоделием, шить, вязать, прясть;
- ходить на охоту, убивать животных;
- выносить сор из избы;
- отказывать в помощи бедным и нуждающимся.
Погодные приметы на Рождество:
- в Рождество Христово сильный мороз – жди жаркое лето;
- оттепель – к холодной весне;
- выпал снег – год принесет много добрых вестей;
- завывает вьюга – к ранней весне;
- солнце светит ясно – к хорошему урожаю.
Приметы на удачу:
- увидеть большую собаку в Рождество Христово – к большой удаче;
- если первым в праздник в дом войдет мужчина – год будет счастливым;
- нарядно украшен дом к празднику – год принесет много радости.