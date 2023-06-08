День отца в 2023 году приходится на 18 июня. Традиционно в Украине праздник отмечается в третье воскресенье месяца.

Самое время напомнить отцу о важности воспитания, поблагодарить за все то время, которое провели вместе. Помимо слов можно также и подготовить презент, который станет отличным символом благодарности.

Что подарить на День отца — далее в материале.

В первую очередь многие мужчины являются автомобилистами — нередко нужно что-то перевезти или забрать. Ездить с комфортом хочется каждому, и это можно реализовать не за все деньги мира. К примеру, можно купить чехол на руль или же держатель для смартфона. Главное — выбрать нужный дизайн и цвет.

Подарок на День отца также может быть связан с хобби — это красивая леска для удочки, садовые инструменты или даже новые кроссовки для спортзала. Такой презент точно будет полезным, ведь им будут пользоваться очень часто.

Воспоминания не купишь за деньги, поэтому их нужно сохранять как можно тщательнее. Отличный способ — это большой семейный снимок в рамке или жесткий диск, на котором есть все снимки со счастливых моментов.

Мужчины нередко занашивают любимую одежду до дыр. День отца — отличная возможно обновить гардероб своего близкого. Набор базовых футболок, красивый ремень или рубашки любимого цвета — хороший и недорогой подарок.

Июнь принес нам много других праздников. Так, в первый месяц лета еще ожидается День Конституции Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников июня 2023 можно на Фактах ICTV.