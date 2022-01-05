Сочельник в Украине отмечают 6 января. Канун Рождества принято проводить с родными. Хозяйки готовят ужин из 12 блюд, обязательно на столе должна стоять кутья — символ праздника.

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Поздравления с Сочельником в картинках

Главное блюдо праздничного стола на Сочельник — кутья. Именно она символизирует жертву Богу, поскольку пшеница и мед являются сакральной частью святой вечери.

Рецептов приготовления кутьи множество. Ранее мы писали, как приготовить рождественскую кутью из пшеницы.

Также мы делились рецептами семи блюд, которые можно приготовить на Рождество. Среди них — рождественский гусь с яблоками и черносливом, форель в лаваше, салат Рождественский венок, мясной пирог, ореховое печенье, запеченные яблоки и имбирные пряники.

Стоит помнить, что 6 января — это последний день долгого поста, на который принято готовить 12 постных блюд, чтобы почтить каждого из 12 апостолов.