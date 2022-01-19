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Поздравления с Крещением 2022 в стихах, прозе и СМС

19 января 2022, 09:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Крещение
Источник: Depositphotos

Крещение или Иордан христиане, придерживающиеся Юлианского календаря, отмечают 19 января.

Именно в этот день многие верующие отмечают один из самых важных моментов в жизни Иисуса Христа. История гласит, что обряд состоялся в реке Иордан, когда Иисусу было 30 лет. В этом ему помог Иоанн Предтеча, которого впоследствии стали называть Крестителем. После этого Иисус отправился в пустыню, где пробыл 40 дней за молитвами — он также отказывался от еды.

В этот праздник принято поздравлять своих близких и друзей, желать им всего наилучшего. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Крещением в стихах, прозе и СМС, которые порадуют ваших родных даже на расстоянии. Теплые слова могут зарядить позитивом и растопить любое сердце.

Поздравления с Крещением в стихах:

***

С Крещением Господним, с добрым днем!

С теплом, что наполняет светлый дом!

Пусть растворятся в ледяной воде

Грехи и больше не всплывут нигде!

Желаю дружно и спокойно жить,

Родных и близких искренне любить,

Просящим бескорыстно помогать

И все недуги быстро побеждать!

***

С Крещением Господним Вас, друзья!

Пусть добрый ангел с Вами будет,

Желаю Вам я в этот день:

Забыть все старые обиды,

Сказать прости, сказать прощаю,

И вспомнить добрые дела.

А вот о грустном, дорогие,

Желаю Вам не думать никогда.

Любви, добра, надежды, веры,

Мгновений светлых каждый день,

Ну и конечно же здоровья,

На много-много лет вперед!

***

С Крещением Господним поздравляю

И ангелов хранителей желаю.

Пусть светится от радости душа,

Пусть будет жизнь светла и хороша!

В светлый день Господнего Крещенья

Вам желаю всех земных щедрот.

Пусть души и тела очищенье

В этот день к Вам с неба снизойдет.

Благ земных и Божьей благодати

Пожелать я Вам хочу сейчас.

Пусть все будет вовремя и кстати,

Пусть Господь оберегает Вас.

Пусть все в жизни Вам легко дается,

И пускай крещенская вода,

Что сегодня отовсюду льется,

Смоет все плохое навсегда!

***

Пусть крещенские морозы

Унесут беду и слезы

И добавят в жизнь веселья,

Счастья, радости, везенья!

Будьте к празднику готовы —

Очень веселы, здоровы,

Чтобы в проруби купаться

И здоровеньким остаться!

Поздравления с Крещением в прозе:

***

Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!

***

Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками — Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!

***

Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом.

***

С Крещением Господним вас, не теряйте веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту. Пусть Крещенские морозы вас взбодрят и закалят. В этот праздник стоит отпустить все плохое и смыть грех святой водой. С Крещением Господним вас!

Поздравление с Крещением в СМС:

Поздравляю с Господним Крещеньем!
И морозы пускай не страшат!
Этот день знаменит освященьем,
Мы — чисты, и всем легче дышать!

***

С днем Крещения великим!
И с водичкою святой!
Счастья и здоровья близким
И поклон нижайший мой!

***

С Крещением, друзья!
С великим днем!
Желаю жить любя,
Чтоб нипочем
Любые стали беды, а печаль
Ушла бесследно в голубую даль!

***

Погляди в свое окно!
К нам крещение пришло!
Поздравляем весь народ!
Хор пускай вам песнь споет,

А священная вода,
Несмотря на холода,
От болезней лечит разных!
Вы попробуйте! Прекрасно!

***

Не секрет, что одной из главных традиций Крещения Господнего является купание в ледяной воде для очищения души и тела. Считается, что 19 января она имеет особую силу исцеления. Правда, в этот светлый праздник есть и запреты — их стоит придерживаться, чтобы не привлечь к себе неудачу или бедность. К примеру, не стоит выносить мусор в этот день или давать деньги в долг. О запретах на Крещение 19 января — читайте в материале Фактов ICTV.

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Теги
Водохреща , Церковні свята
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