Крещение или Иордан христиане, придерживающиеся Юлианского календаря, отмечают 19 января.
Именно в этот день многие верующие отмечают один из самых важных моментов в жизни Иисуса Христа. История гласит, что обряд состоялся в реке Иордан, когда Иисусу было 30 лет. В этом ему помог Иоанн Предтеча, которого впоследствии стали называть Крестителем. После этого Иисус отправился в пустыню, где пробыл 40 дней за молитвами — он также отказывался от еды.
В этот праздник принято поздравлять своих близких и друзей, желать им всего наилучшего. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Крещением в стихах, прозе и СМС, которые порадуют ваших родных даже на расстоянии. Теплые слова могут зарядить позитивом и растопить любое сердце.
Поздравления с Крещением в стихах:
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С Крещением Господним, с добрым днем!
С теплом, что наполняет светлый дом!
Пусть растворятся в ледяной воде
Грехи и больше не всплывут нигде!
Желаю дружно и спокойно жить,
Родных и близких искренне любить,
Просящим бескорыстно помогать
И все недуги быстро побеждать!
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С Крещением Господним Вас, друзья!
Пусть добрый ангел с Вами будет,
Желаю Вам я в этот день:
Забыть все старые обиды,
Сказать прости, сказать прощаю,
И вспомнить добрые дела.
А вот о грустном, дорогие,
Желаю Вам не думать никогда.
Любви, добра, надежды, веры,
Мгновений светлых каждый день,
Ну и конечно же здоровья,
На много-много лет вперед!
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С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
В светлый день Господнего Крещенья
Вам желаю всех земных щедрот.
Пусть души и тела очищенье
В этот день к Вам с неба снизойдет.
Благ земных и Божьей благодати
Пожелать я Вам хочу сейчас.
Пусть все будет вовремя и кстати,
Пусть Господь оберегает Вас.
Пусть все в жизни Вам легко дается,
И пускай крещенская вода,
Что сегодня отовсюду льется,
Смоет все плохое навсегда!
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Пусть крещенские морозы
Унесут беду и слезы
И добавят в жизнь веселья,
Счастья, радости, везенья!
Будьте к празднику готовы —
Очень веселы, здоровы,
Чтобы в проруби купаться
И здоровеньким остаться!
Поздравления с Крещением в прозе:
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Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!
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Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками — Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой. Чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!
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Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом.
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С Крещением Господним вас, не теряйте веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту. Пусть Крещенские морозы вас взбодрят и закалят. В этот праздник стоит отпустить все плохое и смыть грех святой водой. С Крещением Господним вас!
Поздравление с Крещением в СМС:
Поздравляю с Господним Крещеньем!
И морозы пускай не страшат!
Этот день знаменит освященьем,
Мы — чисты, и всем легче дышать!
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С днем Крещения великим!
И с водичкою святой!
Счастья и здоровья близким
И поклон нижайший мой!
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С Крещением, друзья!
С великим днем!
Желаю жить любя,
Чтоб нипочем
Любые стали беды, а печаль
Ушла бесследно в голубую даль!
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Погляди в свое окно!
К нам крещение пришло!
Поздравляем весь народ!
Хор пускай вам песнь споет,
А священная вода,
Несмотря на холода,
От болезней лечит разных!
Вы попробуйте! Прекрасно!
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Не секрет, что одной из главных традиций Крещения Господнего является купание в ледяной воде для очищения души и тела. Считается, что 19 января она имеет особую силу исцеления. Правда, в этот светлый праздник есть и запреты — их стоит придерживаться, чтобы не привлечь к себе неудачу или бедность. К примеру, не стоит выносить мусор в этот день или давать деньги в долг. О запретах на Крещение 19 января — читайте в материале Фактов ICTV.