Традиционно 14 января украинцы отмечают праздник Василия. В этот день православная церковь чтит святого Василия Великого, который прославился своей благотворительностью. Он считается покровителем земледелия и свиней.

С этим светлым праздником следует поздравить своих близких и знакомых. До этого факты ICTV создали оригинальные открытки с праздником Святого Василия.

Обычно праздник Василия начинается с утренней церковной службы. Утром, 14 января, хозяйки готовят щедрую кутью, которую нужно съесть до последней крошки.

В этот день посевать можно только мужчинам. Посевальников считают самыми желанными гостями в этот день и приглашают за стол.

Первым в дом должен войти мужчина. Считается, что девушки счастья не приносят, поэтому посевать им запрещено. Более того, праздник Василия – единственный день в году, когда женщинам нельзя ходить в гости.