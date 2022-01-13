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Лучшие поздравления с праздником Василия в открытках

13 января 2022, 09:58
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Лучшие поздравления с праздником Василия в открытках
Источник: Dreamstime

Традиционно 14 января украинцы отмечают праздник Василия. В этот день православная церковь чтит святого Василия Великого, который прославился своей благотворительностью. Он считается покровителем земледелия и свиней.

С этим светлым праздником следует поздравить своих близких и знакомых. До этого факты ICTV создали оригинальные открытки с праздником Святого Василия.

Праздник Василия 2020 - поздравления в открытках

Праздник Василия 2020 - поздравления в открытках

Праздник Василия 2020 - поздравления в открытках

Праздник Василия 2020 - поздравления в открытках

Праздник Василия 2020 - поздравления в открытках

Обычно праздник Василия начинается с утренней церковной службы. Утром, 14 января, хозяйки готовят щедрую кутью, которую нужно съесть до последней крошки.

В этот день посевать можно только мужчинам. Посевальников считают самыми желанными гостями в этот день и приглашают за стол.

Первым в дом должен войти мужчина. Считается, что девушки счастья не приносят, поэтому посевать им запрещено. Более того, праздник Василия – единственный день в году, когда женщинам нельзя ходить в гости.

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Теги
Поздравления с праздниками , Праздник , Старый Новый год
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