Поздравления с наступающим 2022 годом в СМС

Краткие пожелания и поздравления с наступающим Новым годом никогда не будут лишними — не забывайте приветствовать своих друзей, семью и коллег с праздником. Но иногда бывает тяжело найти правильные слова, чтобы выразить свои чувства.

Вот почему мы взяли это на себя — составили фантастический список сообщений, чтобы вы поздравили свое окружение с наступающим Новым годом. Эти короткие и милые пожелания прекрасно подойдут для текстовых СМС.

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С наступающим Новым годом! Пусть 2022 год будет полон потрясающих приключений и возможностей.

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С наступающим Новым годом! 2022 год – начало новой главы твоей жизни. Это твой год. Проведи его с пользой.

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С наступающим Новым годом! Жизнь – это приключение. Желаю вам провести 2022-й в путешествиях.

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Пусть Новый год принесет вам удачу, мир и новые победы. Желаю вам счастливого 2022 года!

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Пора забыть прошлое и отпраздновать начало новых событий. С наступающим Новым годом!

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С праздником! Надеюсь, что все ваши дела в 2022 году увенчаются успехом.

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С грядущим праздником! Я надеюсь, что все ваши мечты сбудутся в 2022 году – вперед и только вперед!

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Окрылите ваши мечты и пусть они сбудутся в 2022 году. С наступающим Новым годом!

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С наступающим Новым годом! Желаю вам начать 2022 с чистого листа с обновленной энергией и уверенностью!

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Поздравляю с наступающим Новым годом! 2022 год – это как начало новой главы в вашей жизни. Это ваш шанс написать себе невероятную историю.

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Поздравляю с наступающим Новым годом тебя и твою семью! Надеюсь, 2022 год принесет в твою жизнь много тепла, любви и позитива.

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Пусть 12 месяцев 2022 года будут для вас наполнены новыми приключениями и свершениями. Пусть дни будут наполнены вечным счастьем для вас и вашей семьи! С наступающим Новым годом!

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Пусть это новогоднее послание станет для вас вестником удачи в 2022 году!

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С праздником! Желаю большого, бесконечного, безумного, незабываемого счастья!