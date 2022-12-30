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Поздравления с кануном Нового года 2023 в открытках

30 декабря 2022, 08:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Новий рік
Источник: Unsplash

До Нового года 2023 остались считанные дни. Все уже готовы к празднованию, подарки куплены, наряды выбраны, а значит — пора приступать к поздравлениям.

В этот волшебный период принято желать друг другу добра, благополучия и счастливого года, однако делать это не обязательно под бой курантов в 00:00 или в саму дату праздника — 1 января. Можно и раньше, чтобы не переживать потом — вдруг кого-то случайно в суматохе забыл.

Факты ICTV подготовили поздравления с кануном Нового года 2023 в открытках, чтобы вы смогли их отправить всем, кому посчитаете нужным.

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Если вы вдруг еще не купили подарки — время есть. Чтобы не ломать голову, что же преподнести близкому человеку — мы подготовили подборку недорогих подарков на Новый год 2023. Среди таких презентов, например — свечи, что сейчас очень актуально, или шарф, что также нужно.

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