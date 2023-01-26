Международный день таможенника ежегодно отмечается 26 января. В 2023 году праздник приходится на четверг.
Важная дата также важна и для многих украинцев, которые контролируют правильность и законность процедуры пересечения границы различных предметов и товаров. Профессия очень ответственная и требует бдительность и строгого соблюдений норм и законов.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем пограничника в открытках, СМС и прозе, которые поднимут настроение близким и друзьям.
Поздравления с Международным днем пограничника в СМС
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Всех таможенников в этот день —
Мы хотим с их праздником поздравить!
Пожелать воспитанных людей,
Чтоб в работе нервы не мотали!
Чтоб в семье всегда царил уют!
Чтоб зарплата радовала душу!
В жизни много радостных минут!
Чтобы дома ждал всегда горячий ужин!
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С Днем Таможни поздравляем!
Бдительность – залог всего.
Не упустить мы вам желаем
В работе нервной ничего.
Побольше было чтоб удачи
И справиться с любой задачей!
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Наша верная таможня
Без сомнения надежна.
Не пройдет контрабандист,
Каждый здесь специалист.
Вас ослушаться нельзя,
С Днем таможни вас, друзья!
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У таможни только будни,
Выходных здесь нет почти.
Днем и ночью люди, грузы,
Документов тонны три.
Поздравляем вас, ребята!
Будьте вы душой богаты!
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Таможня без устали службу несет:
А кто к нам приехал? А что он везет?
Дотошность и цепкий, внимательный взгляд —
Достоинство главное этих ребят.
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Поздравления с Международным днем пограничника в открытках
Поздравления с Международным днем пограничника в прозе
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Поздравляю со Всемирным днем таможенника и хочу пожелать спокойной работы без инцидентов, счастливой жизни без огорчений. Желаю никогда и ничего не упускать из виду и из рук. Желаю всегда быть во всеоружии, чувствовать себя бодро и быть в отличном настроении.
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Всех людей, отвечающих за кордоны нашей страны, поздравляем с профессиональным днем, Днем таможенника. Пускай такими же защищенными будут границы вашего личностного пространства, сердечных дел и личной жизни. Желаем рабочего энтузиазма, потенциала, оптимизма, жизненной энергии, позитива и здоровья.
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Поздравляю со Всемирным днем таможенника и от души желаю не терять бдительности на своём посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и удачи на жизненном пути.
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Дорогие наши таможенники! Вы — люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!
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От всей души поздравляем наших уважаемых профессионалов с их профессиональным праздником — Международным днем таможенника! Желаем вам в этот день одного — мудрости, ибо тот, кто владеет мудростью, имеет и счастье, и любовь, и уважение. Мудрости вам, и пускай сбудутся самые заветные мечты!
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