Международный день таможенника ежегодно отмечается 26 января. В 2023 году праздник приходится на четверг.

Важная дата также важна и для многих украинцев, которые контролируют правильность и законность процедуры пересечения границы различных предметов и товаров. Профессия очень ответственная и требует бдительность и строгого соблюдений норм и законов.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем пограничника в открытках, СМС и прозе, которые поднимут настроение близким и друзьям.

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Поздравления с Международным днем пограничника в СМС

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Всех таможенников в этот день —

Мы хотим с их праздником поздравить!

Пожелать воспитанных людей,

Чтоб в работе нервы не мотали!

Чтоб в семье всегда царил уют!

Чтоб зарплата радовала душу!

В жизни много радостных минут!

Чтобы дома ждал всегда горячий ужин!

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С Днем Таможни поздравляем!

Бдительность – залог всего.

Не упустить мы вам желаем

В работе нервной ничего.

Побольше было чтоб удачи

И справиться с любой задачей!

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Наша верная таможня

Без сомнения надежна.

Не пройдет контрабандист,

Каждый здесь специалист.

Вас ослушаться нельзя,

С Днем таможни вас, друзья!

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У таможни только будни,

Выходных здесь нет почти.

Днем и ночью люди, грузы,

Документов тонны три.

Поздравляем вас, ребята!

Будьте вы душой богаты!

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Таможня без устали службу несет:

А кто к нам приехал? А что он везет?

Дотошность и цепкий, внимательный взгляд —

Достоинство главное этих ребят.

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Поздравления с Международным днем пограничника в открытках

Поздравления с Международным днем пограничника в прозе

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Поздравляю со Всемирным днем таможенника и хочу пожелать спокойной работы без инцидентов, счастливой жизни без огорчений. Желаю никогда и ничего не упускать из виду и из рук. Желаю всегда быть во всеоружии, чувствовать себя бодро и быть в отличном настроении.

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Всех людей, отвечающих за кордоны нашей страны, поздравляем с профессиональным днем, Днем таможенника. Пускай такими же защищенными будут границы вашего личностного пространства, сердечных дел и личной жизни. Желаем рабочего энтузиазма, потенциала, оптимизма, жизненной энергии, позитива и здоровья.

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Поздравляю со Всемирным днем таможенника и от души желаю не терять бдительности на своём посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и удачи на жизненном пути.

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Дорогие наши таможенники! Вы — люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!

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От всей души поздравляем наших уважаемых профессионалов с их профессиональным праздником — Международным днем таможенника! Желаем вам в этот день одного — мудрости, ибо тот, кто владеет мудростью, имеет и счастье, и любовь, и уважение. Мудрости вам, и пускай сбудутся самые заветные мечты!

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