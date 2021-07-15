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Поздравления с Днем украинских миротворцев в СМС

15 июля 2021, 06:41 Валентина Чорна
Поздравления с Днем украинских миротворцев в СМС

Ежегодно 15 июля в Украине отмечают День украинских миротворцев.

Этот праздник был создан с целью чествования мужества и победы участников миротворческих операций.

Дата утверждена постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года.

Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началось участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС.

Сегодня стоит поздравить всех украинских военных, которые участвуют в миротворческих операциях.

Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС ко Дню украинских миротворцев.

***
Миротворец поможет всегда,
Будь то солнечный день, или вьюга.
Он поймет, если где-то беда
И протянет вам помощи руку.

Оставляя повсюду добро,
Проводя каждый день не напрасно,
Даже, если печаль, все равно,
Улыбнется, и схлынут ненастья.

Знай что есть на земле
Человек, помогающий всюду.
Миротворец успеет везде,
Мир и счастье, неся всему люду!

***

Сегодня славим миротворцев,
Сегодня праздник ведь у них,
Желаем им, чтоб на планете,
Свист пули полностью притих.

***

Они смелы и благородны,
Нам жить без страха помогают.
И поступая благородно
Покой и мир оберегают.

Стоят на страже интересов
Порою, даже погибают.
Но регулируя процессы.
Творя добро людей спасают.

***

Спасибо за мир и удачу!
Спасибо за ваш труд!
Пусть не стоят трудные задачи
И помехи все пускай пройдут!

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Теги
Миротворець , Свято
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