День сотрудников торговли отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2020 году этот день приходится на 26 июля. По традиции в этот день поздравляют всех, кто причастен к торговле и ресторанному бизнесу.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем сотрудников торговли в СМС.

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Быть работником торговли —

Не такой простой удел!

У работника торговли

Очень много важных дел:

Знать все тонкости товара,

Изучить ассортимент.

На вопросы чтобы можно

Было дать ответ в момент.

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Больших оборотов и толпы клиентов,

Удачных закупок, продаж без проблем,

Налогов поменьше, побольше зарплаты,

Ну а покупателей — милых, богатых.

И ассортимента на всех чтоб хватало,

Чтоб все продавалось, а не пропадало.

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Вам, работники торговли,

Наше поздравление,

Крепким будет пусть здоровье,

Отличным настроение!

Пусть торговля процветает,

И растут доходы вверх,

Пусть всегда сопровождают,

Вас удача и успех!

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С Днем работников торговли!

Я хочу вам пожелать

Сил, здоровья и успеха,

Кризиса не замечать.

Чтобы к каждому клиенту

Находили вы подход,

Спрос, превысив предложение,

Укреплял бы ваш доход.

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Всех, кто умеет продавать,

Сейчас я буду поздравлять!

Пускай растут доходы ваши,

А вместе с ними — и продажи!

Пусть все дела идут прекрасно,

Пусть луч удачи светит ясно,

Чтобы легко и без труда

Вы были лучшими всегда!

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В следующий вторник, 28 июля, все верующие будут праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.