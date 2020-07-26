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Поздравления с Днем торговли в СМС

26 июля 2020, 08:46
Юлія Ляхова
Поздравления с Днем торговли в СМС

День сотрудников торговли отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2020 году этот день приходится на 26 июля. По традиции в этот день поздравляют всех, кто причастен к торговле и ресторанному бизнесу.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем сотрудников торговли в СМС.

*****

Быть работником торговли —
Не такой простой удел!
У работника торговли
Очень много важных дел:

Знать все тонкости товара,
Изучить ассортимент.
На вопросы чтобы можно
Было дать ответ в момент.

*****

Больших оборотов и толпы клиентов,
Удачных закупок, продаж без проблем,
Налогов поменьше, побольше зарплаты,

Ну а покупателей — милых, богатых.
И ассортимента на всех чтоб хватало,
Чтоб все продавалось, а не пропадало.

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*****

Вам, работники торговли,
Наше поздравление,
Крепким будет пусть здоровье,
Отличным настроение!

Пусть торговля процветает,
И растут доходы вверх,
Пусть всегда сопровождают,
Вас удача и успех!

*****

С Днем работников торговли!
Я хочу вам пожелать
Сил, здоровья и успеха,
Кризиса не замечать.

Чтобы к каждому клиенту
Находили вы подход,
Спрос, превысив предложение,
Укреплял бы ваш доход.

******

Всех, кто умеет продавать,
Сейчас я буду поздравлять!
Пускай растут доходы ваши,
А вместе с ними — и продажи!

Пусть все дела идут прекрасно,
Пусть луч удачи светит ясно,
Чтобы легко и без труда
Вы были лучшими всегда!

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В следующий вторник, 28 июля, все верующие будут праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.

Теги
Поздравления с праздниками , Свята
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