День ангела Татьяны отмечают несколько раз в год, однако самый главный приходится на дату, в которую церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской. По юлианскому календарю этот день приходится на 25 января, тогда как по новому церковному календарю праздник отмечают 12 января.

Когда День ангела Татьяны — даты

День ангела Татьяны отмечают около 10 раз в год, большинство дат приходится на осень. Однако есть ключевые даты, когда Татьяны отмечают свои именины.

Ключевые даты Дней ангела Татьяны:

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5 января (18 января по старому стилю)

12 января (25 января по старому стилю)

29 сентября (11 октября по старому стилю)

10 декабря (23 декабря по старому стилю)

Значение имени Татьяна

Одна из версий происхождения имени Татьяна — римская. Другая, менее популярная — древнегреческая, согласно которой это имя означает устроительница, учредительница, основательница.

Будучи ребенком Татьяна уже является эмоциональной. У нее может резко меняться настроение без повода. Часто обладательница этого имени эгоистична и постоянно требует к себе внимания.

Нередко на работе Татьяна может настраивать коллег друг против друга. Муж же должен постоянно ее возвышать, однако с появлением детей обладательница этого имени меняется в лучшую сторону.

Поздравления с Днем Татьяны 2024 в открытках

Поздравления с Днем Татьяны 2024 в СМС

***

В Татьянин день есть масса пожеланий:

Добра, уюта, много счастья, света

И исполненья ваших всех желаний,

И вдохновения, удачи и успехов.

Пускай прекрасными становятся все дни.

Благополучия вам, радости, любви.

***

С Днем Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит

Все, что сердце пожелает,

Пусть глаза твои сияют,

Своим блеском ослепляют.



***

Пришли морозы в январе,

Татьянин день уж на дворе,

Тебя сегодня поздравляю,

Здоровья крепкого желаю!

***

В Татьянин день успехов и тепла,

Судьба чтоб улыбалась вам всегда,

Здоровья, мудрости, желаний исполнения,

Достатка, красоты и настроения.

***

Татьянин день пришел сегодня,

Пускай здоровье принесет,

Пускай подарит много счастья

И все проблемы заберет!

Поздравления с Днем Татьяны 2024 в стихах

***

С Днем Татьяны поздравляю!

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!



***

Сегодня сам Бог послал ангела к тебе,

Пусть правильно направляет он тебя по судьбе,

Пусть ходит с тобой тенью дневной,

А ночью светит яркой звездой.

Пусть держит за руки всегда,

Чтоб не коснулась никакая беда.

Пусть крыльями все слезы отметает,

И тебя всю жизнь оберегает.

***

Всех Танюш я в этот праздник

Поздравляю от души.

Тани, Танечки, Танюшки,

Как же вы все хороши.

В день январский, в день холодный,

Я желаю вам тепла,

Чтоб сияли добротою

Ваши милые глаза!

***

Январское солнышко светит,

Роняет снежинки зима…

Есть праздник чудесный на свете,

Он дарит нам радость сполна.

Любви и удачи желаю,

Мгновений прекрасных в судьбе.

С Татьяниным днем поздравляю,

Улыбок и счастья тебе!

***

Пусть День Татьянин принесет

Любовь и счастье круглый год,

Здоровье крепкое, везение,

Удачу, радость, настроение!

В морозный праздник января,

Пусть сбудется мечта твоя,

Тепла душевного, друзей,

А рядом добрых лишь людей!

Поздравления с Днем Татьяны 2024 в прозе

***

С Днем Татьяны! Желаю вечного очарования, верной любви и огромной удачи. Пусть сопутствует удача и исполнятся все заветные желания. Будь желанна, неотразима и великолепна.



***

С Днем Татьяны! Желаю, чтоб в жизни все складывалось наилучшим образом, исполнялись все желания и мечты. Чтоб во всем и всегда была гармония, а в сердце и в душе счастье и любовь.



***

Поздравляю с Днем Татьяны! Желаю, чтобы и тело, и душа всегда были наполнены красотой, энергией и вдохновением. Пусть на лице всегда будет улыбка. Положительных эмоций, исполнения желаний и радостных дней.



***

Поздравляю с Татьяниным днем! Пусть святая покровительствует тебе во всех начинаниях. И пусть твои достижения и успехи в учебе станут первыми уверенными шагами к успешной карьере и благополучной жизни.

***

Сердечно поздравляю с прекрасным Днем Татьяны! Желаю тебе неиссякаемого счастья, чистой и искренней любви. Пусть любые начинания сопровождает успех.