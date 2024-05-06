День пехоты в Украине отмечают ежегодно 6 мая, и впервые его отмечали аж в 2019 году. В 2024 году праздник приходится на понедельник.

В эту важную дату нужно вспоминать о чести и мужестве защитников, которые не покладая рук защищали и боронят нашу страну от агрессора. Наши города и мирные люди чувствуют себя в относительно безопасности благодаря бесстрашным воинам. День пехоты — отличный повод порадовать близких картинкой или коротким сообщением. Внимание поможет замотивировать и предать сил в нужный момент, что очень важно в это трудное время.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем пехоты в открытках и прозе, чтобы поздравить близких с этим праздником.

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Поздравления с Днем пехоты в прозе

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Поздравляем с Днем пехоты Украины! Храбрости, здоровья, мощи, силы, смекалки и абсолютной уверенности в себе. Возвращайтесь домой с победой!

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Дорогие наши защитники! Железного здоровья и стальной выдержки вам, славные пехотинцы. Пусть земля горит под ногами врагов, а ваше оружие никогда не знает промахов. Все будет Украина!

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В День пехоты Украины от всего сердца хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

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Сегодня поздравляем пехоту Украины. Вы наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Я желаю Вам удачи во всех делах, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным и не подводило. Мира и добра, счастья и процветания.

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Поздравления с Днем пехоты в открытках