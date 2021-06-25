Ежегодно в Украине 25 июня отмечается День таможенника. Это важная профессия в современном обществе, поскольку таможенная служба играет большую роль в обеспечении единства и целостности территории нашего государства.

Официально в Украине День таможенника начали отмечать в 1992 году, когда первый президент Украины Леонид Кравчук подписал специальный указ.

Сегодня стоит поздравить всех работников таможенной службы и порадовать их открыткой.

Лучшие поздравления с Днем таможенника — смотрите на Фактах ICTV.

Также 25 июня в Украине отмечают международный День моряка. Этот праздник стал официальным только в 2010 году.

Профессия моряка нелегкая, поэтому люди по всему миру выражают им благодарность за вклад в мировую экономику, международную торговлю и развитие общества.