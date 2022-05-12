День медсестры отмечают ежегодно 12 мая. В этот день родилась знаменитая медсестра Флоренс Найтингейл, которая организовала первые в мире бригады медицинских сестер.

Теперь, когда в Украине идет полномасштабная война, профессию медсестры невозможно недооценить. Некоторые из них спасают раненых в зоне боевых действий и ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы сохранить чью-то.

Не забудьте поздравить с Днем медсестры знакомых и близких – красивые открытки и искренние СМС подарят им тепло и улыбку.

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Дорогие наши медсестры! Сердечно благодарим за ваш важный и достойный труд. Вы – добрые феи в белых халатах, без которых работа медицинских учреждений была бы просто невозможна. Спасибо за то, что ваши плечи выдерживают все трудности судьбы и профессии!

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С Днем медсестры! Пусть никогда не будет времени о чем-то унывать или жалеть! Твердого вам характера и стрессоустойчивости!

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С Днем медсестры! Желаю чаще слышать искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд! Пусть все добро возвращается к вам улыбками близких и подарками судьбы!

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Легкости в руках, ясности в голове и благодарных пациентов! С Днем медсестры!

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Вы помогаете людям в моменты, когда больно и страшно. Пусть слова благодарности звучат чаще! Здоровья вам, оптимизма и добра!

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