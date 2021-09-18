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Поздравления с Днем фармацевта в картинках и СМС

18 сентября, 07:00 Каріна Зуєва
Фармацевт

18 сентября в Украине отмечают День фармацевтического работника. Этот праздник ежегодно отмечается в третью субботу первого месяца осени.

Эта профессия важная и нужная, поскольку люди часто нуждаются в помощи не только врачей, но и фармацевтов. Именно они продают лекарства в аптеках, советуют, что поможет иммунной системе и занимаются изготовлением необходимых препаратов. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем фармацевтического работника в картинках и СМС.

Поздравления с Днем фармацевта в картинках

День фармацевта

День фармацевта

День фармацевта

День фармацевта

День фармацевта

Поздравления с Днем фармацевта в СМС

***

У врачей ужасный почерк,
Разбираться кто захочет?!
Украинский фармацевт
Разберет любой рецепт,
Убедится в каждом слове,
И лекарство приготовит.
Наш сегодняшний стишок,
Наш веселый поздравок,
Фармацевтам посвящаем,
С праздником их поздравляем.
Все мы праздновать готовы…
Будьте живы и здоровы!

***

Фармацевты, поздравляю
В праздник ваш я от души.
Все достойны восхищения,
Вы умны и хороши.

Пусть прекрасная работа
Делает счастливей вас.
Вам спасибо за заботу,
Вы, ребята, — просто класс!

***

Дорогие фармацевты,
Принимайте поздравления,
Вам желаем мы в работе
Колоссального терпения.

Концентрации огромной,
Сил, здоровья непременно,
Чтобы было позитивным
Непременно настроение.

***

Ты лекарства
Составляешь,
Препараты все
Ты знаешь,
Пригодится
Твой совет,
В твой денек,
Тебе — привет!

***

Фармацевты в Украине
Все нарядны и милы,
Потому что их денек,
Они вовсе не скверны!

Мы поздравим вас, ребята,
Пожелаем вам добра,
Чтоб работа не мешала
Строить амурные дела!

День фармацевтического работника отмечается в Украине с 1999 года.

В этот день принято поздравлять фармацевтов, аптекарей, провизоров и всех остальных, чья профессия связана с этой деятельностью.

Праздник установлен для того, чтобы подчеркнуть их значимый вклад в здравоохранения населения Украины и поблагодарить за нелегкий труд.

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