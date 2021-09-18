18 сентября в Украине отмечают День фармацевтического работника. Этот праздник ежегодно отмечается в третью субботу первого месяца осени.

Эта профессия важная и нужная, поскольку люди часто нуждаются в помощи не только врачей, но и фармацевтов. Именно они продают лекарства в аптеках, советуют, что поможет иммунной системе и занимаются изготовлением необходимых препаратов. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем фармацевтического работника в картинках и СМС.

Поздравления с Днем фармацевта в картинках

Поздравления с Днем фармацевта в СМС

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У врачей ужасный почерк,

Разбираться кто захочет?!

Украинский фармацевт

Разберет любой рецепт,

Убедится в каждом слове,

И лекарство приготовит.

Наш сегодняшний стишок,

Наш веселый поздравок,

Фармацевтам посвящаем,

С праздником их поздравляем.

Все мы праздновать готовы…

Будьте живы и здоровы!

***

Фармацевты, поздравляю

В праздник ваш я от души.

Все достойны восхищения,

Вы умны и хороши.

Пусть прекрасная работа

Делает счастливей вас.

Вам спасибо за заботу,

Вы, ребята, — просто класс!

***

Дорогие фармацевты,

Принимайте поздравления,

Вам желаем мы в работе

Колоссального терпения.

Концентрации огромной,

Сил, здоровья непременно,

Чтобы было позитивным

Непременно настроение.

***

Ты лекарства

Составляешь,

Препараты все

Ты знаешь,

Пригодится

Твой совет,

В твой денек,

Тебе — привет!

***

Фармацевты в Украине

Все нарядны и милы,

Потому что их денек,

Они вовсе не скверны!

Мы поздравим вас, ребята,

Пожелаем вам добра,

Чтоб работа не мешала

Строить амурные дела!

День фармацевтического работника отмечается в Украине с 1999 года.

В этот день принято поздравлять фармацевтов, аптекарей, провизоров и всех остальных, чья профессия связана с этой деятельностью.

Праздник установлен для того, чтобы подчеркнуть их значимый вклад в здравоохранения населения Украины и поблагодарить за нелегкий труд.