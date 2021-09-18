18 сентября в Украине отмечают День фармацевтического работника. Этот праздник ежегодно отмечается в третью субботу первого месяца осени.
Эта профессия важная и нужная, поскольку люди часто нуждаются в помощи не только врачей, но и фармацевтов. Именно они продают лекарства в аптеках, советуют, что поможет иммунной системе и занимаются изготовлением необходимых препаратов. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем фармацевтического работника в картинках и СМС.
Поздравления с Днем фармацевта в картинках
Поздравления с Днем фармацевта в СМС
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У врачей ужасный почерк,
Разбираться кто захочет?!
Украинский фармацевт
Разберет любой рецепт,
Убедится в каждом слове,
И лекарство приготовит.
Наш сегодняшний стишок,
Наш веселый поздравок,
Фармацевтам посвящаем,
С праздником их поздравляем.
Все мы праздновать готовы…
Будьте живы и здоровы!
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Фармацевты, поздравляю
В праздник ваш я от души.
Все достойны восхищения,
Вы умны и хороши.
Пусть прекрасная работа
Делает счастливей вас.
Вам спасибо за заботу,
Вы, ребята, — просто класс!
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Дорогие фармацевты,
Принимайте поздравления,
Вам желаем мы в работе
Колоссального терпения.
Концентрации огромной,
Сил, здоровья непременно,
Чтобы было позитивным
Непременно настроение.
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Ты лекарства
Составляешь,
Препараты все
Ты знаешь,
Пригодится
Твой совет,
В твой денек,
Тебе — привет!
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Фармацевты в Украине
Все нарядны и милы,
Потому что их денек,
Они вовсе не скверны!
Мы поздравим вас, ребята,
Пожелаем вам добра,
Чтоб работа не мешала
Строить амурные дела!
День фармацевтического работника отмечается в Украине с 1999 года.
В этот день принято поздравлять фармацевтов, аптекарей, провизоров и всех остальных, чья профессия связана с этой деятельностью.
Праздник установлен для того, чтобы подчеркнуть их значимый вклад в здравоохранения населения Украины и поблагодарить за нелегкий труд.