Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Пусть дорога будет без происшествий! Поздравления с Днем дальнобойщика 2023

26 августа 2023, 07:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День дальнобойщика 2023
Источник: Pexels

В 2023 году День дальнобойщика в Украине отмечают 26 август. Ежегодно дата празднования разная, поскольку приходится на последнюю субботу августа.

Если в вашем окружении есть люди, которые работают за рулем многотонных машин, не забудь отправить им приятные слова или тематическую картинку. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в открытках, СМС и прозе.

Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в открытках

день далекобійника

ден далекобійника привітання

день далекобійника картинки

день далекобійника привітання в картинках

Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в СМС

***

Дальнобойщикам сегодня
Пожелаю ровных трасс,
И чтоб радужной погодой
Баловало небо вас!

Чтоб дорогу уступали,
Когда мчится транспорт ваш,
Места не было печали,
А в душе царил кураж!

***

Я тебя сегодня поздравляю
И дороги светлой пожелаю!
Не грустить, не унывать,
В рейс с улыбкой выезжать.

Пусть машина не подводит,
Рейс удачно пусть проходит.
Прочь все беды и ненастье,
Пожелаю тебе счастья!

***

В День дальнобойщика прими
Мои от сердца поздравления,
Желаю ровных лишь дорог,
Всегда счастливого движения.

Пусть будет в радость каждый рейс
И ждут всегда с любовью дома,
Печаль, уныние в пути
Пусть никогда тебя не тронут.

***

Пусть всегда твоя дорога
Будет гладкой и прямой.
Чтоб любил ты, дальнобойщик,
Возвращаться в дом родной.

Пусть машина будет крепкой,
И напарник хоть куда.
Освещает пусть дорогу
Путеводная звезда!

***

Шкалит километров счетчик
На стальном коне твоем.
Поздравляю, дальнобойщик,
С твоим днем.

Ангел пусть в пути поможет,
Дом уютный ждет всегда,
Никогда найти не сможет
Даже мелкая беда!

Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в прозе

***

Поздравляем с Днем дальнобойщика! Желаем ровной змейки дорог, мирно ревущего мотора, полного бака и беспрекословно подчиняющегося железного коня. Пусть размеренно протекает время в пути, дома обязательно ждут, а в душе царят мир и гармония! Ни гвоздя, ни жезла!

***

Поздравляю с Днем дальнобойщика. И пусть каждый путь у тебя дальний, я желаю тебе никогда не унывать. Я желаю встречать много славных людей на дорогах. Желаю видеть много перспектив на горизонтах. Желаю прогонять усталость и тревоги. Желаю всегда держаться бодро и уверенно. Счастливых дорог тебе и сопутствующей удачи в каждой поездке!

***

Каждый раз тебя ждет дальний путь, так пусть дорога будет чистой и благополучной. Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы дома всегда ждали родные, чтобы к тебе не подступали ни усталость, ни грусть, чтобы твои руки крепко держали баранку и ключик от светлого счастья.

***

Желаю спать сколько хочется, уезжать в дорогу уверенно и всегда возвращаться туда где очень ждут. Пусть друзья будут верными, дорога гладкой, а нервы стальными!

***

С профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд, спасибо надежным рукам, держащим руль, спасибо уставшим глазам! Пусть дорога будет без происшествий!

Краткая история праздника День дальнобойщика

День дальнобойщика — неофициальный праздник. Точно неизвестно, как и где именно он появился.

Эта профессия зародилась и развивалась в таких странах как США, Канада, Австралия, а потом она пришла и в Европу.

Поскольку каждая профессия имеет свой праздник, день дальнобойщика не исключение. Обычно люди этой профессии отмечают праздник в своем кругу.

Интересные факты о дальнобойщиках:

  • В грузовиках дальнобойщиков есть жилой отсек с кроватью, где водитель может отдохнуть.
  • Каждую минуту более 1,7 млн дальнобойщиков проезжают по дорогам мира.
  • Кстати, многие компании ограничивают скорость своих грузовиков, поэтому не сердитесь на водителей, когда попадете в пробку из-за фуры.
  • Дальнобойщикам посвящена компьютерная игра Truck Simulator.
Читайте также:
ПолеГлавные даты на месте: календарь праздников на август 2023

Теги
Привітання
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь