В 2023 году День дальнобойщика в Украине отмечают 26 август. Ежегодно дата празднования разная, поскольку приходится на последнюю субботу августа.
Если в вашем окружении есть люди, которые работают за рулем многотонных машин, не забудь отправить им приятные слова или тематическую картинку. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в открытках, СМС и прозе.
Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в открытках
Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в СМС
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Дальнобойщикам сегодня
Пожелаю ровных трасс,
И чтоб радужной погодой
Баловало небо вас!
Чтоб дорогу уступали,
Когда мчится транспорт ваш,
Места не было печали,
А в душе царил кураж!
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Я тебя сегодня поздравляю
И дороги светлой пожелаю!
Не грустить, не унывать,
В рейс с улыбкой выезжать.
Пусть машина не подводит,
Рейс удачно пусть проходит.
Прочь все беды и ненастье,
Пожелаю тебе счастья!
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В День дальнобойщика прими
Мои от сердца поздравления,
Желаю ровных лишь дорог,
Всегда счастливого движения.
Пусть будет в радость каждый рейс
И ждут всегда с любовью дома,
Печаль, уныние в пути
Пусть никогда тебя не тронут.
***
Пусть всегда твоя дорога
Будет гладкой и прямой.
Чтоб любил ты, дальнобойщик,
Возвращаться в дом родной.
Пусть машина будет крепкой,
И напарник хоть куда.
Освещает пусть дорогу
Путеводная звезда!
***
Шкалит километров счетчик
На стальном коне твоем.
Поздравляю, дальнобойщик,
С твоим днем.
Ангел пусть в пути поможет,
Дом уютный ждет всегда,
Никогда найти не сможет
Даже мелкая беда!
Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в прозе
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Поздравляем с Днем дальнобойщика! Желаем ровной змейки дорог, мирно ревущего мотора, полного бака и беспрекословно подчиняющегося железного коня. Пусть размеренно протекает время в пути, дома обязательно ждут, а в душе царят мир и гармония! Ни гвоздя, ни жезла!
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Поздравляю с Днем дальнобойщика. И пусть каждый путь у тебя дальний, я желаю тебе никогда не унывать. Я желаю встречать много славных людей на дорогах. Желаю видеть много перспектив на горизонтах. Желаю прогонять усталость и тревоги. Желаю всегда держаться бодро и уверенно. Счастливых дорог тебе и сопутствующей удачи в каждой поездке!
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Каждый раз тебя ждет дальний путь, так пусть дорога будет чистой и благополучной. Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы дома всегда ждали родные, чтобы к тебе не подступали ни усталость, ни грусть, чтобы твои руки крепко держали баранку и ключик от светлого счастья.
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Желаю спать сколько хочется, уезжать в дорогу уверенно и всегда возвращаться туда где очень ждут. Пусть друзья будут верными, дорога гладкой, а нервы стальными!
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С профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд, спасибо надежным рукам, держащим руль, спасибо уставшим глазам! Пусть дорога будет без происшествий!
Краткая история праздника День дальнобойщика
День дальнобойщика — неофициальный праздник. Точно неизвестно, как и где именно он появился.
Эта профессия зародилась и развивалась в таких странах как США, Канада, Австралия, а потом она пришла и в Европу.
Поскольку каждая профессия имеет свой праздник, день дальнобойщика не исключение. Обычно люди этой профессии отмечают праздник в своем кругу.
Интересные факты о дальнобойщиках:
- В грузовиках дальнобойщиков есть жилой отсек с кроватью, где водитель может отдохнуть.
- Каждую минуту более 1,7 млн дальнобойщиков проезжают по дорогам мира.
- Кстати, многие компании ограничивают скорость своих грузовиков, поэтому не сердитесь на водителей, когда попадете в пробку из-за фуры.
- Дальнобойщикам посвящена компьютерная игра Truck Simulator.