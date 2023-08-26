В 2023 году День дальнобойщика в Украине отмечают 26 август. Ежегодно дата празднования разная, поскольку приходится на последнюю субботу августа.

Если в вашем окружении есть люди, которые работают за рулем многотонных машин, не забудь отправить им приятные слова или тематическую картинку. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в открытках, СМС и прозе.

Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в открытках

Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в СМС

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Дальнобойщикам сегодня

Пожелаю ровных трасс,

И чтоб радужной погодой

Баловало небо вас!

Чтоб дорогу уступали,

Когда мчится транспорт ваш,

Места не было печали,

А в душе царил кураж!



***

Я тебя сегодня поздравляю

И дороги светлой пожелаю!

Не грустить, не унывать,

В рейс с улыбкой выезжать.

Пусть машина не подводит,

Рейс удачно пусть проходит.

Прочь все беды и ненастье,

Пожелаю тебе счастья!



***

В День дальнобойщика прими

Мои от сердца поздравления,

Желаю ровных лишь дорог,

Всегда счастливого движения.

Пусть будет в радость каждый рейс

И ждут всегда с любовью дома,

Печаль, уныние в пути

Пусть никогда тебя не тронут.

***

Пусть всегда твоя дорога

Будет гладкой и прямой.

Чтоб любил ты, дальнобойщик,

Возвращаться в дом родной.

Пусть машина будет крепкой,

И напарник хоть куда.

Освещает пусть дорогу

Путеводная звезда!



***

Шкалит километров счетчик

На стальном коне твоем.

Поздравляю, дальнобойщик,

С твоим днем.

Ангел пусть в пути поможет,

Дом уютный ждет всегда,

Никогда найти не сможет

Даже мелкая беда!

Поздравления с Днем дальнобойщика 2023 в прозе

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Поздравляем с Днем дальнобойщика! Желаем ровной змейки дорог, мирно ревущего мотора, полного бака и беспрекословно подчиняющегося железного коня. Пусть размеренно протекает время в пути, дома обязательно ждут, а в душе царят мир и гармония! Ни гвоздя, ни жезла!

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Поздравляю с Днем дальнобойщика. И пусть каждый путь у тебя дальний, я желаю тебе никогда не унывать. Я желаю встречать много славных людей на дорогах. Желаю видеть много перспектив на горизонтах. Желаю прогонять усталость и тревоги. Желаю всегда держаться бодро и уверенно. Счастливых дорог тебе и сопутствующей удачи в каждой поездке!

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Каждый раз тебя ждет дальний путь, так пусть дорога будет чистой и благополучной. Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю, чтобы дома всегда ждали родные, чтобы к тебе не подступали ни усталость, ни грусть, чтобы твои руки крепко держали баранку и ключик от светлого счастья.

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Желаю спать сколько хочется, уезжать в дорогу уверенно и всегда возвращаться туда где очень ждут. Пусть друзья будут верными, дорога гладкой, а нервы стальными!



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С профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд, спасибо надежным рукам, держащим руль, спасибо уставшим глазам! Пусть дорога будет без происшествий!



Краткая история праздника День дальнобойщика

День дальнобойщика — неофициальный праздник. Точно неизвестно, как и где именно он появился.

Эта профессия зародилась и развивалась в таких странах как США, Канада, Австралия, а потом она пришла и в Европу.

Поскольку каждая профессия имеет свой праздник, день дальнобойщика не исключение. Обычно люди этой профессии отмечают праздник в своем кругу.

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