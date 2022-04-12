В 1997 указом президента Леонида Кучмы был утвержден День работников ракетно-космической отрасли Украины. Во всем мире отмечается 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики.

Факты ICTV подготовили для вас 10 лучших поздравлений с днем ракетно-космической отрасли Украины.

В день космонавтики и авиации

Весь мир в ожидании смотрит на вас,

Вы знаете выход в любой ситуации,

И верите твердо в свой звездный час!

Мы все ведь когда-то мечтали о космосе,

Мы верили в чудо и тайну небес.

А вы воплотили мечту за всех

Открыли большую планету чудес!

Сегодня душевно мы вас поздравим,

Дерзайте, ребята, вперед и вперед!

Мы вашу профессию гордо славим,

Гордится вами честной народ!

***

Доблестные летчики,

Бравые пилоты,

Стюардессы милые —

Вам всем только взлётов,

Ласкового солнца,

Неба только чистого,

Ветра Вам попутного,

И вина искристого!

***

В этот день в голубых облаках

Самолеты над нами кружатся,

Мы пилотов поздравить хотим

Со Всемирным Днем Авиации!

Пусть полеты все будут удачными,

В небе чистым пусть будет ваш путь,

И лучами своими солнце

Освещает дорогу вам пусть!

***

В высь душа твоя стремится.

Ты как птица, точно — птица.

И пора сказать “Ура!”

Поздравлять тебя пора.

Чтоб всегда душа парила,

Чтоб жена тебя ценила,

Чтоб любви огромной море,

Чтобы крепче лишь здоровье.

***

С днем космонавтики, с днем авиации!

В праздник такой ты достоин овации.

Пусть никогда не бывал на Луне ты,

Не раскрывал всей Вселенной секреты,

Но тебя манят далекие звезды,

Синее небо. И это серьезно!

Смело лети к своим целям высоким,

Счастье лови, покоряя дороги!

***

В день авиации и космонавтики

Я от души вам хочу пожелать

Вновь окунуться в просторы галактики,

Чтоб до конца ее тайны познать.

Если серьезно – то счастья и радости,

И оставаться таким же всегда.

Чтоб доставались от жизни лишь сладости,

А неудачи ушли в никуда!

***

Вас спешу поздравить с днем

Космонавтов и пилотов!

Пусть всегда везет во всем,

Не коснутся пусть заботы!

Я желаю всей душой

Вам чудес невероятных!

Пусть придет успех большой!

Будет счастье необъятным!

***

Авиация и космонавтика

Это два пути одной судьбы!

Пусть откроется перед тобой галактика

Пусть услышит Бог твои мольбы!

***

Реки, моря, океаны

Подвластны тебе, как один!

Ведешь корабль умело,

Словно ты Алладин!!!

Желаем тебе мы удачи

И счастья! Открытий в судьбе!

Здоровья и крепости духа,

Везения побольше тебе!!!

***

В ваших руках

Судьба всей планеты!

И вам не нужны

Ничьи тут советы…

Мы просто в вас верим

И мирно все спим.

С днем вас поздравить

Сегодня спешим!

Мужества, храбрости

Вам пожелаем,

Пусть никогда

Войны мы не знаем!

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