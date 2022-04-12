В 1997 указом президента Леонида Кучмы был утвержден День работников ракетно-космической отрасли Украины. Во всем мире отмечается 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики.
Факты ICTV подготовили для вас 10 лучших поздравлений с днем ракетно-космической отрасли Украины.
В день космонавтики и авиации
Весь мир в ожидании смотрит на вас,
Вы знаете выход в любой ситуации,
И верите твердо в свой звездный час!
Мы все ведь когда-то мечтали о космосе,
Мы верили в чудо и тайну небес.
А вы воплотили мечту за всех
Открыли большую планету чудес!
Сегодня душевно мы вас поздравим,
Дерзайте, ребята, вперед и вперед!
Мы вашу профессию гордо славим,
Гордится вами честной народ!
***
Доблестные летчики,
Бравые пилоты,
Стюардессы милые —
Вам всем только взлётов,
Ласкового солнца,
Неба только чистого,
Ветра Вам попутного,
И вина искристого!
***
В этот день в голубых облаках
Самолеты над нами кружатся,
Мы пилотов поздравить хотим
Со Всемирным Днем Авиации!
Пусть полеты все будут удачными,
В небе чистым пусть будет ваш путь,
И лучами своими солнце
Освещает дорогу вам пусть!
***
В высь душа твоя стремится.
Ты как птица, точно — птица.
И пора сказать “Ура!”
Поздравлять тебя пора.
Чтоб всегда душа парила,
Чтоб жена тебя ценила,
Чтоб любви огромной море,
Чтобы крепче лишь здоровье.
***
С днем космонавтики, с днем авиации!
В праздник такой ты достоин овации.
Пусть никогда не бывал на Луне ты,
Не раскрывал всей Вселенной секреты,
Но тебя манят далекие звезды,
Синее небо. И это серьезно!
Смело лети к своим целям высоким,
Счастье лови, покоряя дороги!
***
В день авиации и космонавтики
Я от души вам хочу пожелать
Вновь окунуться в просторы галактики,
Чтоб до конца ее тайны познать.
Если серьезно – то счастья и радости,
И оставаться таким же всегда.
Чтоб доставались от жизни лишь сладости,
А неудачи ушли в никуда!
***
Вас спешу поздравить с днем
Космонавтов и пилотов!
Пусть всегда везет во всем,
Не коснутся пусть заботы!
Я желаю всей душой
Вам чудес невероятных!
Пусть придет успех большой!
Будет счастье необъятным!
***
Авиация и космонавтика
Это два пути одной судьбы!
Пусть откроется перед тобой галактика
Пусть услышит Бог твои мольбы!
***
Реки, моря, океаны
Подвластны тебе, как один!
Ведешь корабль умело,
Словно ты Алладин!!!
Желаем тебе мы удачи
И счастья! Открытий в судьбе!
Здоровья и крепости духа,
Везения побольше тебе!!!
***
В ваших руках
Судьба всей планеты!
И вам не нужны
Ничьи тут советы…
Мы просто в вас верим
И мирно все спим.
С днем вас поздравить
Сегодня спешим!
Мужества, храбрости
Вам пожелаем,
Пусть никогда
Войны мы не знаем!
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