Чистый четверг 2022 христиане восточного обряда отмечают 21 апреля. Это один из важнейших дней Страстной недели, который символизирует очищение души и тела.

Одна из главных традиций Чистого четверга — купание, а также первые приготовления к светлому празднику Пасхи. Именно в этот день хазяйки убирают дом, а после этого пекут паски и красят писанки.

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Уже завтра верующих ждет Страстная пятница — самый скорбный день Страстной недели. В этот день вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

На Страстную пятницу выпадает самый строгий день Великого поста – до выноса плащаницы советуют воздержаться от еды, а потом разрешено есть только хлеб и воду.

Больше об обычаях и запретах Страстной пятницы – в материале.