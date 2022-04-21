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Открытки с Чистым четвергом

21 апреля 2022, 08:36
Наташа Тарчевська редактор ленты
Открытки с Чистым четвергом
Источник: Unsplash

Чистый четверг 2022 христиане восточного обряда отмечают 21 апреля. Это один из важнейших дней Страстной недели, который символизирует очищение души и тела.

Одна из главных традиций Чистого четверга — купание, а также первые приготовления к светлому празднику Пасхи. Именно в этот день хазяйки убирают дом, а после этого пекут паски и красят писанки.

Не забудьте поздравить близких с Чистым четвергом — лучшие открытки подготовили Факты ICTV.

Уже завтра верующих ждет Страстная пятница — самый скорбный день Страстной недели. В этот день вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

На Страстную пятницу выпадает самый строгий день Великого поста – до выноса плащаницы советуют воздержаться от еды, а потом разрешено есть только хлеб и воду.

Больше об обычаях и запретах Страстной пятницы – в материале.

Теги
Пасха, Поздравления с праздниками, Чистий четвер
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