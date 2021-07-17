17 июля в Украине отмечают День ангела Ольги. Люди, которые носят это имя, очень мудрые, хитрые и умные.

Ольга всегда знает, чего хочет, поэтому уверенно идет к поставленной цели. Она доброжелательная, исполнительная, а ее убеждения не зависят от мнения окружающих.

Она часто бывает уязвимой и может заплакать от самого безобидного замечания. В жизни Ольга достигает больших успехов именно благодаря своей смелости.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Ольги в прозе.

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Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

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Желаю, чтобы святая Ольга вела тебя своей властной и верной рукой только правильными и верными путями. Пускай она дарует тебе мудрости, терпения и счастья. Желаю, чтобы твоя жизнь стала благополучнее, успешнее и ярче. Чтобы ты мог радоваться каждому новому дню, находить в нем удовольствие и стимул идти в следующий. С днем Ольги!

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Поздравляю с Днем Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!

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Пусть твое имя всегда будет тебе приносить удачу и успех. Будь всегда позитивной, творческой, нежной, доброй и отзывчивой. А этот день пусть будет для тебя радостным, ведь так приятно, когда этот праздник только твой!

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Оля, сегодня твой день ангела или, по-другому, именины! Поздравляем тебя от всей души! Пусть у тебя все будет замечательно и прекрасно! Пусть и сегодня, и потом дни будут проходить весело, удачно и счастливо! Ты самая красивая и замечательная!

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