Поздравления с Днем ангела Юлии будут очень кстати, если у вас есть друзья или родственники, обладающие этим именем.

К слову, именины Юлии отмечают несколько раз в году. Кроме 29 июля, поздравлять с праздником можно 3 января, 12 февраля, 31 мая и 15 июня.

15 июня церковь вспоминает святую мученицу Юлию Карфагенскую.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках с Днем ангела Юлии.

К слову, в Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут выходными. Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.