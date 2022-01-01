Начало нового 2022 года приходится на субботу. Традиционно принято считать, что год, который начинается с выходного дня, будет легким и веселым. Не забудьте поздравить своих близких и родных 1 января, дабы подарить хорошее настроение.

Чтобы улыбка была на лицах дорогих вам людей с первого же дня года, мы подготовили самые оригинальные и веселые поздравления.

Первое января – самая первая страница интересной книги на 365 страниц. Напишите эту книгу так, чтобы она стала сказкой, а не трагикомедией! С Новым годом!

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Санта Клаус в этот раз

На санях нажал на газ!

GPS, видать, сломался,

И промчал он мимо нас!

Но ведь мы не малыши,

В этом деле хороши,

Вас поздравим от души!

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Открывайте дымоходы,

И чердак, и гаражи:

Санта Клаус в дом ваш входит

И сюда уже летит!

Пусть приносит в дом здоровье

Два с богатством сундука!

Три ведерочка с любовью,

Ну, и счастья полмешка!

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Пусть волшебная сказка сопровождает вас в течение всего 2022 года, а Водяной Тигр приведет в ваш дом своих верных друзей – счастье, любовь и достаток. Будьте счастливы и иногда пьяны от эмоций в новом году!

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Я искренне мечтаю о том, чтобы ваши желания стали реальностью, все проблемы превратились в выгоды, а скромные доходы – в безумные богатства. Пусть здоровье только улучшается, нервы крепнут, а любовь вдохновляет. Желаю вам как можно больше счастливых дней в Новом году!

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Желаю мира вам, добра,

Любви, душевного тепла!

Пусть вам двадцать второй год

Смех и счастье принесет!

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Первое января – удивительный день. Только проснулся, а на дворе то ли еще не светало, то уже стемнело! Поздравляю с первым днем ​​года!

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Пусть будет из чудес ассортимент,

Да будет счастья годовой абонемент!

Пусть утро радует лучами,

А муж – драгоценными камнями.

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Пусть новый 2022 год превзойдет своего предшественника! Будьте счастливы не только в праздничные дни, но и каждый миг рядом с близкими. Пусть Тигр подарит вам безумную любовь, решительность и большое состояние.

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Желаю 12 месяцев радости, 52 недели любви, 365 дней богатства и 525 600 секунд здоровья, пока не наступит следующий год и счетчик не обновится!

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С 1 января! Пора писать новую захватывающую страницу своей жизни!

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С годом Тигра поздравляю,

Радости, добра желаю!

Пусть такой вот поворот

Принесет вам этот год!

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Пусть в этом году все ваши таланты откроются, отношения станут крепче, а заработки позволят по-настоящему наслаждаться отдыхом в любом уголке мира. Поздравляю!

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С первым днем! Пусть проблем не будет ни сегодня, ни на протяжении 364 других дней. Воплощайте свои мечты в реальность, получайте удовольствие от жизни и наполняйте альбомы яркими фотографиями и воспоминаниями, чтобы было о чем вспомнить в последующие годы!

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Пусть 2022 год будет драйвовой и веселой песней, эхо которой вы будете слышать все последующие годы! Поздравляю с Новым годом!

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