Начало нового 2022 года приходится на субботу. Традиционно принято считать, что год, который начинается с выходного дня, будет легким и веселым. Не забудьте поздравить своих близких и родных 1 января, дабы подарить хорошее настроение.
Чтобы улыбка была на лицах дорогих вам людей с первого же дня года, мы подготовили самые оригинальные и веселые поздравления.
Первое января – самая первая страница интересной книги на 365 страниц. Напишите эту книгу так, чтобы она стала сказкой, а не трагикомедией! С Новым годом!
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Санта Клаус в этот раз
На санях нажал на газ!
GPS, видать, сломался,
И промчал он мимо нас!
Но ведь мы не малыши,
В этом деле хороши,
Вас поздравим от души!
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Открывайте дымоходы,
И чердак, и гаражи:
Санта Клаус в дом ваш входит
И сюда уже летит!
Пусть приносит в дом здоровье
Два с богатством сундука!
Три ведерочка с любовью,
Ну, и счастья полмешка!
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Пусть волшебная сказка сопровождает вас в течение всего 2022 года, а Водяной Тигр приведет в ваш дом своих верных друзей – счастье, любовь и достаток. Будьте счастливы и иногда пьяны от эмоций в новом году!
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Я искренне мечтаю о том, чтобы ваши желания стали реальностью, все проблемы превратились в выгоды, а скромные доходы – в безумные богатства. Пусть здоровье только улучшается, нервы крепнут, а любовь вдохновляет. Желаю вам как можно больше счастливых дней в Новом году!
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Желаю мира вам, добра,
Любви, душевного тепла!
Пусть вам двадцать второй год
Смех и счастье принесет!
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Первое января – удивительный день. Только проснулся, а на дворе то ли еще не светало, то уже стемнело! Поздравляю с первым днем года!
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Пусть будет из чудес ассортимент,
Да будет счастья годовой абонемент!
Пусть утро радует лучами,
А муж – драгоценными камнями.
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Пусть новый 2022 год превзойдет своего предшественника! Будьте счастливы не только в праздничные дни, но и каждый миг рядом с близкими. Пусть Тигр подарит вам безумную любовь, решительность и большое состояние.
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Желаю 12 месяцев радости, 52 недели любви, 365 дней богатства и 525 600 секунд здоровья, пока не наступит следующий год и счетчик не обновится!
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С 1 января! Пора писать новую захватывающую страницу своей жизни!
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С годом Тигра поздравляю,
Радости, добра желаю!
Пусть такой вот поворот
Принесет вам этот год!
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Пусть в этом году все ваши таланты откроются, отношения станут крепче, а заработки позволят по-настоящему наслаждаться отдыхом в любом уголке мира. Поздравляю!
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С первым днем! Пусть проблем не будет ни сегодня, ни на протяжении 364 других дней. Воплощайте свои мечты в реальность, получайте удовольствие от жизни и наполняйте альбомы яркими фотографиями и воспоминаниями, чтобы было о чем вспомнить в последующие годы!
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Пусть 2022 год будет драйвовой и веселой песней, эхо которой вы будете слышать все последующие годы! Поздравляю с Новым годом!
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