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Прикольные подарки на Новый год 2023: что можно подарить друзьям

6 декабря 2022, 16:46
Анна Голишевская Редактор сайта
Подарунки
Источник: Instagram

Иногда размышления об интересных и оригинальных подарках оборачиваются сложной головоломкой. Однако новогодние праздники – не за горами.

Идеи прикольных подарков на Новый год 2023 вы найдете в материале Фактов ICTV.

Прикольные подарки на Новый год для мальчиков

Вместо однотипных подарков в этом году можно подарить вещь, которая поднимет настроение другу или парню. Для этого можете выбрать что-нибудь из списка:

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  • копилка в форме персонажа из мультфильма;
  • набор шампуров для шашлыка и барбекю;
  • настольные игры;
  • консервированные носки;
  • футболка с веселым принтом;
  • фартук с изображением женской фигуры для мужчин;
  • книга-сейф;
  • каска с трубками для пива;
  • бейсбольная бита с надписью;
  • камни для охлаждения виски;
  • карта желаний для мужчин;
  • канистра для виски;
  • набор для открывания алкогольных напитков;
  • набор инструментов для авто из шоколада;
  • пивная карта Украины (на карте нанесены крышки от пива из разных областей страны);
  • рюмка в форме черепа;
  • песочные часы;
  • мини-бар в форме скрипки;
  • набор алкогольных джемов;
  • бочка для спиртного;
  • фляга с рисунком.

Прикольные подарки на Новый год для девочек

Если у девушки все есть, ее можно порадовать интересным подарком из этого списка:

Подарунок

Фото — Unsplash

  • пижама-кигуруми;
  • костюмированный набор одежды для вечеринки;
  • шоколадный набор в коробке из-под телефона;
  • печенье с привидениями;
  • чашка-хамелеон;
  • бокал со шкалой опьянения;
  • шоколадная фигурка Оскара;
  • адвент-календарь;
  • косметичка в форме героя мультфильма;
  • денежный пистолет;
  • смесь для коктейля в прозрачной бутылке;
  • чашка-термос в форме объектива;
  • чашка с ручкой в виде кастета;
  • настенная ключница в форме маленького домика;
  • домашняя обувь в форме фламинго;
  • маска для сна с надписью;
  • надувной матрас в форме ананаса;
  • коврик в виде пиццы;
  • набор для лепки из гипса;
  • консервированные трусики;
  • пауэрбанк в форме эмоджи;
  • открытка с шоколадками;
  • копилка для пробок;
  • набор для мохито.
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