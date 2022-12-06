Иногда размышления об интересных и оригинальных подарках оборачиваются сложной головоломкой. Однако новогодние праздники – не за горами.
Идеи прикольных подарков на Новый год 2023 вы найдете в материале Фактов ICTV.
Прикольные подарки на Новый год для мальчиков
Вместо однотипных подарков в этом году можно подарить вещь, которая поднимет настроение другу или парню. Для этого можете выбрать что-нибудь из списка:
Сейчас смотрят
- копилка в форме персонажа из мультфильма;
- набор шампуров для шашлыка и барбекю;
- настольные игры;
- консервированные носки;
- футболка с веселым принтом;
- фартук с изображением женской фигуры для мужчин;
- книга-сейф;
- каска с трубками для пива;
- бейсбольная бита с надписью;
- камни для охлаждения виски;
- карта желаний для мужчин;
- канистра для виски;
- набор для открывания алкогольных напитков;
- набор инструментов для авто из шоколада;
- пивная карта Украины (на карте нанесены крышки от пива из разных областей страны);
- рюмка в форме черепа;
- песочные часы;
- мини-бар в форме скрипки;
- набор алкогольных джемов;
- бочка для спиртного;
- фляга с рисунком.
Прикольные подарки на Новый год для девочек
Если у девушки все есть, ее можно порадовать интересным подарком из этого списка:
- пижама-кигуруми;
- костюмированный набор одежды для вечеринки;
- шоколадный набор в коробке из-под телефона;
- печенье с привидениями;
- чашка-хамелеон;
- бокал со шкалой опьянения;
- шоколадная фигурка Оскара;
- адвент-календарь;
- косметичка в форме героя мультфильма;
- денежный пистолет;
- смесь для коктейля в прозрачной бутылке;
- чашка-термос в форме объектива;
- чашка с ручкой в виде кастета;
- настенная ключница в форме маленького домика;
- домашняя обувь в форме фламинго;
- маска для сна с надписью;
- надувной матрас в форме ананаса;
- коврик в виде пиццы;
- набор для лепки из гипса;
- консервированные трусики;
- пауэрбанк в форме эмоджи;
- открытка с шоколадками;
- копилка для пробок;
- набор для мохито.