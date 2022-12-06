Иногда размышления об интересных и оригинальных подарках оборачиваются сложной головоломкой. Однако новогодние праздники – не за горами.

Идеи прикольных подарков на Новый год 2023 вы найдете в материале Фактов ICTV.

Прикольные подарки на Новый год для мальчиков

Вместо однотипных подарков в этом году можно подарить вещь, которая поднимет настроение другу или парню. Для этого можете выбрать что-нибудь из списка:

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копилка в форме персонажа из мультфильма;

набор шампуров для шашлыка и барбекю;

настольные игры;

консервированные носки;

футболка с веселым принтом;

фартук с изображением женской фигуры для мужчин;

книга-сейф;

каска с трубками для пива;

бейсбольная бита с надписью;

камни для охлаждения виски;

карта желаний для мужчин;

канистра для виски;

набор для открывания алкогольных напитков;

набор инструментов для авто из шоколада;

пивная карта Украины (на карте нанесены крышки от пива из разных областей страны);

рюмка в форме черепа;

песочные часы;

мини-бар в форме скрипки;

набор алкогольных джемов;

бочка для спиртного;

фляга с рисунком.

Прикольные подарки на Новый год для девочек

Если у девушки все есть, ее можно порадовать интересным подарком из этого списка: