Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

Приметы на Крещение 2022 и что обязательно нужно сделать

18 января 2022, 09:30
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Приметы на Крещение 2022 и что обязательно нужно сделать

19 января украинцы празднуют Крещение 2022. С этим праздником связан ряд примет, благодаря которым предки определяли, чего ждать в будущем.

Также в этот день существовали традиции,  с помощью которых люди очищались и настраивались на новый лад.

Факты ICTV собрали информацию о приметах и главных традициях праздника.

Читайте также:
Приметы на Крещение 2022 и что обязательно нужно сделатьПусть святая вода убережет от бед! Поздравление с Крещением в стихах

Приметы на Крещение

  •  снег и иней в этот день предвещали хороший урожай;
  •  ясный день сулил жаркое лето;
  • полнолуние в ночь перед Крещением — к паводкам весной;
  • ветер и сильный мороз — к скудному урожаю;
  • оттепель — к проблемному году (предки приметили, что перед войнами и революциями погода на Крещение была теплой).

Кроме того, сны в ночь перед Крещением считались вещими. Предки обращали на них внимание и таким образом пытались предугадать судьбу.

Традиции Крещения

В этот день предки проводили ряд ритуалов. Большинство из них были связаны с водой, очищением, уборкой.

В этот день принято:

  • купаться в проруби, открытых водоемах, хотя можно ограничиться и душем или ванной;
  • поститься, стоит ограничить потребление алкоголя и лакомств, пища должна быть простой;
  • запасаться водой, в этот день она обретает целебные свойства;
  • проводить уборку дома, можно окропить святой водой дом;
  • посещать церковь, службу в храмах.
Читайте также:
Приметы на Крещение 2022 и что обязательно нужно сделатьПусть не будут страшны никакие морозы! СМС-поздравления с Крещением 2022

Теги
Водохреща
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь