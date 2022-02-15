Традиционно 15 февраля верующие отмечают один из главных праздников православной церкви – Сретение Господне. В этот день принято ходить в церковь на праздничное богослужение, чтобы помолиться за Иисуса.

Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

В народе этот день считался переломным из-за того, что зима встречается с весной. Издавна наши предки верили, что по погоде 15 февраля можно определить, какой будет урожай и когда придет весна.

Народные приметы на Сретение Господне:

Если на Сретение начнется оттепель, жди поздней весны.

Сильный ветер в этот день — плохой знак для урожая.

Ясная и тихая погода предвещает крайне удачный год.

Если ночь перед праздником была ясная, то в этом году будет большой урожай фруктов.

Если на Сретение холодно, то уже скоро весна.

Если на Сретение солнце выглядывает из-за туч, то весна не за горами, а если в этот день не видно солнца, то 24 февраля ударят морозы.

Если будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.

Сретение теплое и солнечное — весна теплая.

Если в этот день метель дорогу переметет — весна будет поздняя и холодная.

Если на деревьях иней — будет хороший урожай гречки и картофеля.

Издавна считалось, что на Сретение одним из главных запретов является тяжелая физическая работа. В этот день ее можно выполнять только, если она направлена на благо других людей.

Также запрещены любые гадания, ритуалы, заговоры и предсказания будущего.