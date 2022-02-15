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Приметы на Сретение Господне 2022

15 февраля 2022, 09:05
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
зима
Источник: Depositphotos

Традиционно 15 февраля верующие отмечают один из главных праздников православной церкви – Сретение Господне. В этот день принято ходить в церковь на праздничное богослужение, чтобы помолиться за Иисуса.

Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

В народе этот день считался переломным из-за того, что зима встречается с весной. Издавна наши предки верили, что по погоде 15 февраля можно определить, какой будет урожай и когда придет весна.

Народные приметы на Сретение Господне:

  • Если на Сретение начнется оттепель, жди поздней весны.
  • Сильный ветер в этот день — плохой знак для урожая.
  • Ясная и тихая погода предвещает крайне удачный год.
  • Если ночь перед праздником была ясная, то в этом году будет большой урожай фруктов.
  • Если на Сретение холодно, то уже скоро весна.
  • Если на Сретение солнце выглядывает из-за туч, то весна не за горами, а если в этот день не видно солнца, то 24 февраля ударят морозы.
  • Если будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.
  • Сретение теплое и солнечное — весна теплая.
  • Если в этот день метель дорогу переметет — весна будет поздняя и холодная.
  • Если на деревьях иней — будет хороший урожай гречки и картофеля.

Издавна считалось, что на Сретение одним из главных запретов является тяжелая физическая работа. В этот день ее можно выполнять только, если она направлена на благо других людей.

Также запрещены любые гадания, ритуалы, заговоры и предсказания будущего.

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Теги
прикмети , Праздник , Стрітення Господнє
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