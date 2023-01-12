В Украине традиционно отмечают Старый Новый год в ночь с 13 и 14 января. Щедрый вечер и Старый Новый год — важные праздники для украинцев, поскольку сопровождаются давними традициями и обычаями.
Поэтому в канун праздника Факты ICTV собрали самые популярные приметы на старый Новый год 2023 года.
Приметы с деньгами
Огромное количество примет 13 января связано именно с деньгами. И первое, чего соблюдали наши предки – не давать взаймы и не перечислять мелочь на Старый Новый год. Они верили, что это предсказывало бедность на следующий год.
Есть также примета, которая привлечет деньги в 2023 году. Для этого нужно умыться мелкими деньгами. Но умываться нужно аккуратно, чтобы ни одна монетка не упала (это до расхода).
Приметы о гостях
Особое внимание необходимо уделить гостям. За поверьями, если после полуночи в дом первым зайдет мужчина — год будет удачным, если женщина — хозяев ожидают неудачи.
Уделить внимание стоит и примирению с друзьями и соседями. Это поможет войти в Новый год без брани и недоразумений.
Говорят, если предлагают забыть обиды 13 января нужно обязательно пойти на встречу и помирится.
Приметы погоды на старый Новый год 2023
Множество примет 13 января связано и с погодой. Так, если ночь на 14 января будет ясной и звездной, то придет ранняя весна, а если морозной, то зима будет затяжной.
Основные приметы погоды на 13 января 2023 года:
- Васильева ночь звездная — к урожаю ягод;
- яркие звезды — к морозам и жаркому лету;
- если ветер дует с юга — год будет жаркий и благополучный; с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — богатый урожай фруктов;
- мороз и снег к хорошему урожаю;
- вьюга в Васильев день — большой урожай орехов;
- иней на ветках деревьев — много меда;
- сухая и холодная погода — мало грибов;
- солнце взойдет высоко — год будет счастливым.