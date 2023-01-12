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Приметы на Старый Новый год 2023

12 января 2023, 09:05
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Приметы на Старый Новый год 2023

В Украине традиционно отмечают Старый Новый год в ночь с 13 и 14 января. Щедрый вечер и Старый Новый год — важные праздники для украинцев, поскольку сопровождаются давними традициями и обычаями.

Поэтому в канун праздника Факты ICTV собрали самые популярные приметы на старый Новый год 2023 года.

Приметы с деньгами

Огромное количество примет 13 января связано именно с деньгами. И первое, чего соблюдали наши предки – не давать взаймы и не перечислять мелочь на Старый Новый год. Они верили, что это предсказывало бедность на следующий год.

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Есть также примета, которая привлечет деньги в 2023 году. Для этого нужно умыться мелкими деньгами. Но умываться нужно аккуратно, чтобы ни одна монетка не упала (это до расхода).

Приметы о гостях

Особое внимание необходимо уделить гостямЗа поверьями, если после полуночи в дом первым зайдет мужчина — год будет удачным, если женщина — хозяев ожидают неудачи.

Уделить внимание стоит и примирению с друзьями и соседями. Это поможет войти в Новый год без брани и недоразумений.

Говорят, если предлагают забыть обиды 13 января нужно обязательно пойти на встречу и  помирится.

Приметы погоды на старый Новый год 2023

Множество примет 13 января связано и с погодой. Так, если ночь на 14 января будет ясной и звездной, то придет ранняя весна, а если морозной, то зима будет затяжной.

Основные приметы погоды на 13 января 2023 года:

  • Васильева ночь звездная — к урожаю ягод;
  • яркие звезды — к морозам и жаркому лету;
  • если ветер дует с юга — год будет жаркий и благополучный; с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — богатый урожай фруктов;
  • мороз и снег к хорошему урожаю;
  • вьюга в Васильев день — большой урожай орехов;
  • иней на ветках деревьев — много меда;
  • сухая и холодная погода — мало грибов;
  • солнце взойдет высоко — год будет счастливым.

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