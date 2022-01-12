Приметы на Старый Новый год 2022

В преддверии праздника Факты ICTV собрали самые популярные приметы на старый Новый год 2020.

Огромное количество примет 13 января связано с деньгами. И первое, чего придерживались наши предки – не давать в долг и не пересчитывать мелочь на старый Новый год. Это, по мнению наших предков, пророчило бедность в этом году.

А вот, чтобы сделать год более обеспеченным, нужно умыться мелочью. Но умываться нужно аккуратно, ведь если хоть одна монетка упадет – к тратам.

Особое внимание необходимо уделить гостям. За поверьями, если после полуночи в дом первым зайдет мужчина — год будет удачным, если женщина — хозяев ожидают неудачи.

Уделить особое внимание стоит и примирению с друзьями и соседями. Это поможет войти в Новый год без брани и недоразумений. Говорят, если предлагают забыть обиды 13 января нужно обязательно пойти на встречу и помирится.

Множество примет 13 января связано и с погодой. Так, если ночь на 14 января будет ясной и звездной, то придет ранняя весна, а если морозной, то зима будет затяжной.

Приметы погоды на старый Новый год