Приметы на Старый Новый год 2022

В преддверии праздника Факты ICTV собрали самые популярные приметы на старый Новый год 2020.
Огромное количество примет 13 января связано с деньгами. И первое, чего придерживались наши предки – не давать в долг и не пересчитывать мелочь на старый Новый год. Это, по мнению наших предков, пророчило бедность в этом году.
А вот, чтобы сделать год более обеспеченным, нужно умыться мелочью. Но умываться нужно аккуратно, ведь если хоть одна монетка упадет – к тратам.
Особое внимание необходимо уделить гостям. За поверьями, если после полуночи в дом первым зайдет мужчина — год будет удачным, если женщина — хозяев ожидают неудачи.
Уделить особое внимание стоит и примирению с друзьями и соседями. Это поможет войти в Новый год без брани и недоразумений. Говорят, если предлагают забыть обиды 13 января нужно обязательно пойти на встречу и помирится.
Множество примет 13 января связано и с погодой. Так, если ночь на 14 января будет ясной и звездной, то придет ранняя весна, а если морозной, то зима будет затяжной.
Приметы погоды на старый Новый год
- Васильева ночь звездная — к урожаю ягод;
- яркие звезды — к морозам и жаркому лету;
- если ветер дует с юга — год будет жаркий и благополучный; с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — богатый урожай фруктов;
- мороз и снег к хорошему урожаю;
- вьюга в Васильев день — большой урожай орехов;
- иней на ветках деревьев — много меда;
- сухая и холодная погода — мало грибов;
- солнце взойдет высоко — год будет счастливым.