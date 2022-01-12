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Приметы на Старый Новый год 2022

12 января 2022, 09:05
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Приметы на Старый Новый год 2022

В преддверии праздника Факты ICTV собрали самые популярные приметы на старый Новый год 2020.

Огромное количество примет 13 января связано с деньгами. И первое, чего придерживались наши предки – не давать в долг и не пересчитывать мелочь на старый Новый год. Это, по мнению наших предков, пророчило бедность в этом году.

А вот, чтобы сделать год более обеспеченным, нужно умыться мелочью. Но умываться нужно аккуратно, ведь если хоть одна монетка упадет – к тратам.

Особое внимание необходимо уделить гостямЗа поверьями, если после полуночи в дом первым зайдет мужчина — год будет удачным, если женщина — хозяев ожидают неудачи.

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Уделить особое внимание стоит и примирению с друзьями и соседями. Это поможет войти в Новый год без брани и недоразумений. Говорят, если предлагают забыть обиды 13 января нужно обязательно пойти на встречу и  помирится.

Множество примет 13 января связано и с погодой. Так, если ночь на 14 января будет ясной и звездной, то придет ранняя весна, а если морозной, то зима будет затяжной.

Приметы погоды на старый Новый год

  • Васильева ночь звездная — к урожаю ягод;
  • яркие звезды — к морозам и жаркому лету;
  • если ветер дует с юга — год будет жаркий и благополучный; с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — богатый урожай фруктов;
  • мороз и снег к хорошему урожаю;
  • вьюга в Васильев день — большой урожай орехов;
  • иней на ветках деревьев — много меда;
  • сухая и холодная погода — мало грибов;
  • солнце взойдет высоко — год будет счастливым.

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Свята , Старый Новый год
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