Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают ежегодно 7 апреля.

Это один из самых главных дней в православном календаре, когда Архангел Гавриил известил Деву Марию о грядущем рождении Иисуса Христа.

В народе Благовещение всегда было женским праздником-оберегом. В этот день все женщины обращались с молитвами к Пресвятой Богородице и просили счастливой судьбы, удачного замужества, благополучия в семье, здоровья детям и родным.

Приметы на Благовещение

Если 7 апреля еще не прилетели ласточки, весна будет поздней и холодной.

Если день будет ветреным с утренним туманом, то лето будет урожайным.

Если на Благовещение солнце восходит утром на чистом небе, весна будет ранняя, если вечером – поздняя.

Мороз в этот день – к хорошему сбору огурцов, груздей, а гроза – к теплому летнему дню и большому количеству орехов.

Мало звезд на небе – куры будут нести мало яиц.

Если 7 апреля на крыше дома лежит снег, то будет он еще через месяц в поле.

Если во время трапезы уронить крошки или пролить капли, то в доме будет много мух и блох.

7 апреля не надевают новую одежду – она может вскоре порваться или испортиться.

Если на Благовещение человек будет здоров, сыт, одет и с деньгами, то в течение года у него будет все хорошо.

Сны с 6 на 7 апреля предсказывают будущее, но сбудутся они не скоро. Сновидение, увиденное днем ​​7 апреля, исполняется спустя 6 месяцев.

Когда на Благовещение, идя за водой, девушка найдет цветок первоцвета, этим летом она выйдет замуж.

В этот день нельзя отдавать что-либо из дома, иначе судьба сложится так, что придет бедность.

Рыбаки верили, что если на Благовещение будет дождливая погода, то круглый год будет хороший улов.