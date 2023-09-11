Усекновение главы Иоанна Предтечи — важная дата в церковном календаре. Праздник приходится на 11 сентября, что в 2023 году припадает на понедельник.

Этот день посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который предсказал скорое появление Мессии. Как и в любой церковный праздник, на Усекновение главы Иоанна Предтечи есть свои запреты, которые лучше не нарушать. Наши предки передавали эти знания сквозь поколения, и на сегодня многие верующие придерживаются этих ограничений.

Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи — далее в материале.

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Дата считается праздничной в церковном календаре, поэтому работать или заниматься тяжелым трудом на огороде или в доме строго запрещено. Исключение — если отложить дела нельзя.

Также нельзя пользоваться острыми предметами — это касается ножниц, иголки, много работать ножом или косить траву серпом.

Поскольку это памятная дата, то запрещено веселиться, распивать спиртные напитки, слушать музыку и танцевать.

Со свадьбой лучше не торопиться — лучше на этот день гуляния не планировать.

Символами праздника являться красные продукты — запрещено есть помидоры, арбузы, вишни, и все овощи и фрукты с красным оттенком.

Уже совсем скоро наступит октябрь — средина осени принесет нам много праздников. Впрочем, Покров мы будем отмечать уже 1 октября вместо 14 числа. Все благодаря обновленному церковному календарю. Ознакомиться с календарем праздников октября 2023 можно на Фактах ICTV.