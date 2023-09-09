9 сентября отмечают профессиональный праздник — День тестировщика. Его дата неизменна и в 2023 году приходится на выходной день — субботу.

В этот день стоит поздравлять всех людей, чьи профессии связаны с IT. Тестировщик делает важную и нужную работу, проверяя разнообразные программы с точки зрения эксперта и обычного пользователя. Именно он ищет в них ошибки и оценивает функциональность.

Если в вашем окружении есть такой человек, не забудьте его поздравить с профессиональным праздником. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем тестировщика 2023 в открытках.

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К слову, дата празднования выбрана неспроста. Говорят, что именно в этот день 1947 года ученые Гарвардского университета тестировали вычислительную машину, в которой нашли мотылька, что застрял. Изобретательница Грейс Хоппер произнесла в тот момент слово bug, что в переводе с английского жук.

Так это слово стало термином, обозначающим компьютерную ошибку.