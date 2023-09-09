Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Программ без багов! Поздравления с Днем тестировщика 2023 в открытках

9 сентября 2023, 08:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День тестувальника 2023
Источник: Pexels

9 сентября отмечают профессиональный праздник — День тестировщика. Его дата неизменна и в 2023 году приходится на выходной день — субботу.

В этот день стоит поздравлять всех людей, чьи профессии связаны с IT. Тестировщик делает важную и нужную работу, проверяя разнообразные программы с точки зрения эксперта и обычного пользователя. Именно он ищет в них ошибки и оценивает функциональность.

Если в вашем окружении есть такой человек, не забудьте его поздравить с профессиональным праздником. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем тестировщика 2023 в открытках.

Сейчас смотрят

Привітання з Днем тестувальника

Привітання з Днем тестувальника

Привітання з Днем тестувальника

Привітання з Днем тестувальника

Привітання з Днем тестувальника

К слову, дата празднования выбрана неспроста. Говорят, что именно в этот день 1947 года ученые Гарвардского университета тестировали вычислительную машину, в которой нашли мотылька, что застрял. Изобретательница Грейс Хоппер произнесла в тот момент слово bug, что в переводе с английского жук.

Так это слово стало термином, обозначающим компьютерную ошибку.

Читайте также:
сентябрь, осень, вересень, осіньПрофессиональные, международные, церковные: какие праздники украинцы отметят в сентябре 2023

Теги
Поздравления с праздниками
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь