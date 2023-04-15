9 апреля христиане западного обряда будут отмечать важный церковный праздник Пасху, у христиан восточного обряда Воскресение Иисуса Христа приходится на 16 апреля. В этом году большой день вновь пройдет во время полномасштабной войны, однако даже на ее фоне веру украинцев не сломить.

Помимо обряда освящения пасхальной корзины, принято также и молиться — наши предки верили, что в этот день молитва обладает особой силой и энергетикой, и даже способна исцелить от болезней.

Факты ICTV собрали для вас лучшие и популярные молитвы на Пасху 2023.

Молитва-оберег на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, родила, крестила, кормила, поила, молитвам учила, спасала, оберегала, а потом у креста рыдала, слезы лила, причитала, вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, отныне слава его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, милостиво наши молитвы принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня от всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Пасху на удачу и мир

Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой,

Чистыми днями, радостными слезами.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Иоанн Поститель, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель,

Иоанн многострадальный, Иоанн безглавый,

Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий Победоносец,

Николай Чудотворец, Варвара Великомученица,

Вера, Надежда, Любовь и мать их София,

Молитесь об общем пути рабов Божьих (имена враждующих).

Уймите их злобу, укротите их гнев, утолите их ярость.

Ратью своей святой,

Силой непобедимой, неукротимой ведите их к согласию.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Пасху об исцелении

Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и вечно, и бесконечно. Аминь. При царе Мануиле Комнине. При лавре его золотой, Служил Господу Богу Лука Христоверг Святой. Накануне Пасхи святой, в лавре золотой. Одигитрия, Матерь Божия, явилась двум слепцам. Привела она их во Влахернский храм. Ангелы, херувимы, серафимы запели, слепые перед матушкой Одигитрией прозрели. Сию молитву святые рутцы писали. Все 40 святых ее благословляли. Воистину!

Сам Господь сказал: “Кто эту молитву прежде Пасхи прочтет, тот при помощи ее от трех смертей уйдет”. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь”.

Молитва на Пасху на здоровье от любых болезней

В царствии небесном есть родник чудесный. Кто до воды дотронется, кто водой умоется, с того недуги смоются. Той воды я набрала, рабу Божьему (имя) отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.