Преображение Господне — важный для православных христиан праздник. Традиционно, он отмечается ежегодно 19 августа вместе с Яблочным спасом. Праздник касается каждого из нас, ведь преображение может случиться на пути к самосовершенствованию.

История праздника

Преображение Господнее — это описанное в Евангелии явление величия Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. История о событии подается между двумя сообщениями Иисуса, когда он позвал своих учеников на гору, где рассказал о добровольной мученической смерти и своем преображении.

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Они удостоверились что он действительно Бог, и это укрепило их веру, а Петр даже захотел остаться на горе. Традиция святить яблоки повелась еще с тех времен — Иисус велел собрать плоды и пойти с ними в церковь.

Традиции праздника

В Украине праздник называют Спасом, и он имел большую связь с праздником урожая — Яблочным Спасом. В этот день традиционно ходят святить яблоки, и после похода в церковь можно насладиться плодом, заранее загадав желание. Помимо яблок, наши предки несли в храм сливы, груши и даже пчелиные соты.

Поскольку Преображение Господнее тесно переплетается с Яблочным Спасом, то и традиции празднования одни и те же. Ознакомиться з традициями Яблочного Спаса можно на Фактах ICTV.