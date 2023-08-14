Преображение Господне 2023: когда праздник отмечают католики и православные

Преображение Господне — великий двунадесятый праздник, который в народе еще называют Спас. Само слово преображение означает преобразование в другой вид или изменение формы.

Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник учрежден в память о событии, когда Иисус Христос на горе Фавор перед своими тремя учениками преобразился во всем своем Божественном величии. Лицо Иисуса сияло, и его одежда стала белой как свет.

В народе же праздник Преображения называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом. Народное название праздник получил из-за того, что в этот день освящается виноград нового урожая и другие плоды. А в регионах, где виноград не родил, люди освящали яблоки, после чего их уже можно употреблять в пищу.

Когда отмечается Преображение Господне и что нельзя делать в день праздника, читайте в материале Фактов ICTV.

Какого числа православный праздник Преображение Господне 2023

Преображение Господа Иисуса Христа православной церковью ежегодно отмечается 19 августа.

Этот день считается одним из великих праздников, ведь своим преображением Иисус Христом показал, какими станут люди в будущей жизни, в Царстве Небесном и как преобразится тогда земной мир.

С апостольских времен церковью установлено освящать в этот день созревшие плоды: яблоки, груши, сливы, виноград. Только после этого фрукты можно было есть.

Когда католики отмечают Преображение Господне — дата

Католическая церковь отмечает большой праздник Преображения 6 августа.

Интересно, что в традиции армянской церкви Преображение включено в пасхальный цикл, то есть каждый год день празднования выпадает на разную дату. Однако он всегда отмечается в седьмое воскресенье после Пятидесятницы.

Что нельзя делать на Преображение Господне 2023

В день праздника запрещено:

выполнять любую домашнюю работу;

ругаться, ссориться, сквернословить;

убивать насекомых и прогонять их из дома;

желать другим людям зла — все плохое может вернуться к вам;

поскольку Преображение приходится на Успенский пост, запрещено есть непостные блюда;

есть фрукты, особенно яблоки до освящения;

убирать, шить, вязать и вышивать, но можно готовить еду;

скупиться и отказывать в помощи;

выполнять тяжелую работу: работать на стройке, в поле, на огороде, стирать и т. д.;

устраивать шумные вечеринки и празднования;

употреблять алкоголь;

купаться в реках и озерах. По народным поверьям, на Яблочный Спас можно потревожить русалок и других водяных существ.

Фото: УПЦ