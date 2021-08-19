19 августа православные християни отмечают Преображение Господне. Это важный праздник в церковном календаре.

Факты ICTV сделали уникальные открытки, чтобы вы могли поздравить всех близких и дорогих людей с Преображением Господним.

Праздник Преображение Господне один из 12 великих православных праздников. Также его еще называют Яблочным спасом.

История праздника заключается в том, что Иисус преобразился перед учениками Петром, Иаковом и Иоанном, чтобы показать им духовную славу. Это произошло на горе Фавор. Лицо Иисуса сияло, а одежда слилась со светом. В этот момент апостолы перестали сомневаться в том, что он сын Божий.

После этого прибыли два пророка Моисей и Илия и сообщили Иисусу о его будущем отшествии. Через 40 дней его казнили.

В эту дату принято ходить в церковь и святить урожай — яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью пользуется первый фрукт.

Православная церковь отмечает Преображение Господне 19 августа, католическая церковь — 6 августа.

Церковные праздники в августе 2021

В православном календаре на август 2021 немало церковных праздников. Верующие уже отметили день пророка Ильи — 2 августа, начало Успенского поста — 14 августа, который продлиться до 27 числа и Медовый Спас или Маковея.

Кроме того, 20 августа празднуется попразднства Преображения Господня, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Полный календарь церковный праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.