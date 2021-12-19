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Поверьте в чудо: поздравления с Днем святого Николая в стихах и СМС

19 декабря 2021, 08:05
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
новий рік

19 декабря православные верующие отмечают День святого Николая. Праздничное утро с особенностью ждет детвора и проснувшись спешит на поиски подарков. Однако не стоит забывать и о взрослых, которые тоже верят в чудо и хотят найти под подушкой презент.

С этого дня зачастую начинает чувствоваться предновогодняя атмосфера, зажигаются главные елки городов, улицы уже все в огнях, а люди суетятся и ищут презенты на Рождество и Новый год.

Не забудьте поздравить родных и близких друзей с Днем святого Николая, Факты ICTV подготовили по этому случаю поздравления в стихах и СМС.

***

Святой Николай пусть тебя защищает,
В пути охраняет, от бед заслоняет,
Тепло согревает заботой, любовью
И дарит удачу, успех и здоровье!

***

В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят вас и берегут.

***

Желаю в День святого Николая,
Получит заветный дар.
Часть здоровья, две успеха,
Чуть конфет и ложку смеха.

***

С Днем святого Николая
Всех сердечно поздравляю!
Чтобы чудеса случались,
Чтобы все мечты сбывались!

Мира, радости, надежды
И объятий самых нежных.
Будет пусть легка дорога,
Путешествий новых много!

Процветания, удачи,
Становиться все богаче!
Счастья, силы и здоровья
Пожелаю я с любовью!

***

Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!

***

С Днем святого Николая,
Пусть радостям не будет края.
Подарков, сладостей, веселья,
Чтоб поднималось настроение!

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Теги
День Святого Николая , Привітання
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