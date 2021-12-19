19 декабря православные верующие отмечают День святого Николая. Праздничное утро с особенностью ждет детвора и проснувшись спешит на поиски подарков. Однако не стоит забывать и о взрослых, которые тоже верят в чудо и хотят найти под подушкой презент.

С этого дня зачастую начинает чувствоваться предновогодняя атмосфера, зажигаются главные елки городов, улицы уже все в огнях, а люди суетятся и ищут презенты на Рождество и Новый год.

Не забудьте поздравить родных и близких друзей с Днем святого Николая, Факты ICTV подготовили по этому случаю поздравления в стихах и СМС.

***

Святой Николай пусть тебя защищает,

В пути охраняет, от бед заслоняет,

Тепло согревает заботой, любовью

И дарит удачу, успех и здоровье!

***

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят вас и берегут.

***

Желаю в День святого Николая,

Получит заветный дар.

Часть здоровья, две успеха,

Чуть конфет и ложку смеха.

***

С Днем святого Николая

Всех сердечно поздравляю!

Чтобы чудеса случались,

Чтобы все мечты сбывались!

Мира, радости, надежды

И объятий самых нежных.

Будет пусть легка дорога,

Путешествий новых много!

Процветания, удачи,

Становиться все богаче!

Счастья, силы и здоровья

Пожелаю я с любовью!

***

Я в День святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

***

С Днем святого Николая,

Пусть радостям не будет края.

Подарков, сладостей, веселья,

Чтоб поднималось настроение!