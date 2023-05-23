23 мая в Украине отмечают День героев. Этот праздник установлен в честь борцов за свободу и независимость нашего государства.
Это дата рыцарей Киевской Руси, казаков гетманской эпохи, сечевых стрельцов, воинов армии УНР, ОУН, УПА, а также героев Небесной Сотни и, безусловно, современной российско-украинской войны. Поэтому День героев сейчас как никогда важен и актуален, поскольку сейчас идет полномасштабная война с РФ, в которой украинские воины дают достойный отпор.
По случаю этой даты, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем героев 2023 в открытках, смс и прозе.
Поздравления с Днем героев 2023 в открытках
Поздравления с Днем героев 2023 в смс
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В этот день мы чествуем героев,
Тех, которые нас жизнью защищают!
Тех, которые нам верить помогают!
Тех, которые ни в чем преград не знают!
Тех, которые Украину прославляют!
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Защитники, герои!
Я поздравляю вас.
Вы истоптали ноги,
Лишь защищая нас.
Спасибо вам большое
За труд и за любовь.
И слава вам, героям,
За честный смелый бой.
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Вы освещаете дорогу,
Горящими сердцами нам,
Защиту дарите вы дому,
И наказание врагам.
Мы поздравляем всех героев,
Тех, кто Украину сберегал,
И пожелаем, чтоб душою,
Ты никогда не уставал!
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Всех героев я поздравить
От души сейчас хочу.
Стать за Родину в защиту
Этим парням по плечу.
Пусть здоровье будет в теле,
От любви душа поет.
Каждый день вам только радость
И удачу лишь несет.
Поздравления с Днем героев 2023 в прозе
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В День героев примите мои поздравления! Вы через многое прошли, и, пожалуй, не хватит дня, чтобы перечислить ваши заслуги, не только боевые, но и просто жизненные! Спасибо вам за все!
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов! С Днем героев!
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Украинская армия — сила и гордость. Наши военные доказали, что они самые отважные, опытные, профессиональные воины в мире. Желаем каждому защитнику и защитнице вернуться домой целыми и невредимыми и принести с собой победу!
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Поздравляю с Днем героев. Желаю держать под защитой любимую страну и не бояться никакого врага. Пусть всегда хватает сил, уверенности и мужества. Пусть впереди ждут только мирные дни благополучия. Желаю стойкости, выдержки, верной любви и крепкой дружбы!
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В День героев Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд. С праздником!