23 мая в Украине отмечают День героев. Этот праздник установлен в честь борцов за свободу и независимость нашего государства.

Это дата рыцарей Киевской Руси, казаков гетманской эпохи, сечевых стрельцов, воинов армии УНР, ОУН, УПА, а также героев Небесной Сотни и, безусловно, современной российско-украинской войны. Поэтому День героев сейчас как никогда важен и актуален, поскольку сейчас идет полномасштабная война с РФ, в которой украинские воины дают достойный отпор.

По случаю этой даты, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем героев 2023 в открытках, смс и прозе.

Поздравления с Днем героев 2023 в открытках

Поздравления с Днем героев 2023 в смс

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В этот день мы чествуем героев,

Тех, которые нас жизнью защищают!

Тех, которые нам верить помогают!

Тех, которые ни в чем преград не знают!

Тех, которые Украину прославляют!



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Защитники, герои!

Я поздравляю вас.

Вы истоптали ноги,

Лишь защищая нас.

Спасибо вам большое

За труд и за любовь.

И слава вам, героям,

За честный смелый бой.



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Вы освещаете дорогу,

Горящими сердцами нам,

Защиту дарите вы дому,

И наказание врагам.

Мы поздравляем всех героев,

Тех, кто Украину сберегал,

И пожелаем, чтоб душою,

Ты никогда не уставал!



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Всех героев я поздравить

От души сейчас хочу.

Стать за Родину в защиту

Этим парням по плечу.

Пусть здоровье будет в теле,

От любви душа поет.

Каждый день вам только радость

И удачу лишь несет.

Поздравления с Днем героев 2023 в прозе

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В День героев примите мои поздравления! Вы через многое прошли, и, пожалуй, не хватит дня, чтобы перечислить ваши заслуги, не только боевые, но и просто жизненные! Спасибо вам за все!

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов! С Днем героев!

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Украинская армия — сила и гордость. Наши военные доказали, что они самые отважные, опытные, профессиональные воины в мире. Желаем каждому защитнику и защитнице вернуться домой целыми и невредимыми и принести с собой победу!

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Поздравляю с Днем героев. Желаю держать под защитой любимую страну и не бояться никакого врага. Пусть всегда хватает сил, уверенности и мужества. Пусть впереди ждут только мирные дни благополучия. Желаю стойкости, выдержки, верной любви и крепкой дружбы!

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В День героев Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд. С праздником!