2 сентября отмечают профессиональный праздник работников нотариата Украины, проще говоря — День нотариуса. Его дата неизменна и в 2023 году выпадает на выходной день — субботу.

Официально этот праздник был установлен в Украине в 2010 году третий президентом Виктором Ющенко. Нотариус — это гарант соблюдения закона. Он помогает компаниям и физическим лицам совершать разнообразные сделки в рамках закона.

Если у вас есть человек, связанные с этой профессией, не забудьте поздравить его с праздником. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем нотариуса 2023 в открытках.

К слову, сентябрь богат на праздники. В первый месяц осени украинцев ждут профессиональные, международные и церковные даты.

Детальный календарь праздников на сентябрь 2023 — смотрите на Фактах ICTV.