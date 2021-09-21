21 сентября православные верующие отметят один из главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. В 2021 году он выпадает на вторник.

Этот праздник также называют Вторая Пречиста, Осенины и Оспожинки, однако более привычно — Рождество Пресвятой Богородицы. Считается, что именно в этот день на свет появилась Дева Мария — Божия мать. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления для Viber с Рождеством Пресвятой Богородицы, для того, чтобы вы могли поздравить всех, кто вам дорог.

Рождество Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым праздникам, то есть — самым главным в году.

Кроме того, этот день считается днем всех женщин. Еще в древности они просыпались до восхода солнца и молились, после чего надевали свои самые лучшие платья и шли в церковь слушать праздничную литургию.

Находясь в храме, нужно благодарить Бога за рождение Богородицы, которая считается самой искренней молитовницей и заместителем людей.

В Рождество Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, обижать друг друга и совершать плохе поступки. Рекомендуется сходить в церковь и поставить свечку.

Детальнее о истории праздника Рождество Пресвятой Богородицы — читайте на Фактах ICTV.