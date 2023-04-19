Раз в год в Украине отмечают праздник Радоница, что в народе называется Проводами или же Гробками. Праздник проходит через семь дней после Пасхи.

В 2023 году Радоница приходится на 25 апреля. В этот день люди приезжают на могилы к умерших родственников, чтя память о них.

Также в Украине принято приносить на кладбища еду и класть ее рядом с могилами.

Факты ICTV узнавали, почему на могилах раскладывают конфеты, печенье, паски и другую еду и нужно ли это делать.

Зачем раскладывают еду на могилах — объяснение священника

Традиция приносить и оставлять еду на кладбище появилась очень давно. Об этом Фактам ICTV рассказал настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин.

По его словам, наши предки издали приезжали на могилки к родственникам, преодолевая долгий и непростой путь. Соответственно, в дорогу брали с собой еду, чтобы перекусить.

— Они приходили на кладбище, поминали умерших родственников и могли сесть спокойно перекусить, ведь дорога могла быть долгой, — говорит Александр Дедюхин.

Настоятель добавляет, что с тех времен также пошла традиция угощать друг друга конфетами и другими вкусностями, чтобы знакомые люди помолились за души умерших.

— Но приезжать на кладбище и просто есть, устроив семейное, шумное застолье, точно не стоит. Это очень неуместно, особенно в поминальные дни, — добавляет настоятель.

На самом деле церковь не советует оставлять еду на могилах, ведь в этом нет необходимости. Душа умершего нуждается не в еде, а в молитве. Однако церковь это и не запрещает.

— Помянуть — это молиться, а не устраивать веселые застолья на кладбище, — добавляет настоятель.

Конечно можно оставить на могилках конфеты, печенье или паски, чтобы люди, которые будут забирать угощение помолились за душу покойного человека. Однако гораздо лучше, если вы лично отдадите эту еду бездомным и людям, которые в ней действительно нуждаются.

Кроме того, не стоит забывать и о традиции, когда дети ходят по могилкам и собирают вкусности.

— Да, есть такая традиция. Но нужно детям объяснять, что это угощение положено за упокой, чтобы дети не воспринимали это как охоту за сладостями. Когда вы забираете еду из других могил, нужно перекреститься и помолиться за душу покойного, — добавляет Александр Дедюхин.

Также, по словам настоятеля, нельзя оставлять на могилах кучу приготовленной пищи (колбасы, мяса и другие блюда), ведь это очень неуместно!