Воздвижение Креста Господня в Украине в 2023 году отмечают 14 сентября, но по старым обычаям праздник приходится на 27 сентября.

Праздник посвящен памяти обнаружения креста, на котором распяли Иисуса за наши грехи. Важная дата входит в 12 самых больших христианских праздников. Традиционно, в праздник стоит сходить в церковь и отметить день в кругу близких, друзей и семьи.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Воздвижением Креста Господня в картинках для Viber, которые растопят сердце и напомнят о важности праздника.

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Примечательно, что не только Воздвижение Креста Господня — не единственный праздник, который будет отмечаться по новым датам. К примеру, на 1 октября приходится Покров, а День Николая Чудотворца — 6 декабря. Ознакомиться с полным обновленным календарем церковных праздников можно на Фактах ICTV. Там есть важные события, которые ждут нас и в 2024 году.