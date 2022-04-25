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Поливальный понедельник 2022: запреты и приметы

25 апреля 2022, 08:15
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Поливаний понеділок
Источник: УНИАН

Поливальный понедельник отмечают на второй день после Пасхи, в 2022 году это 25 апреля.

Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Обычно из-за длительных выходных на Пасху в Поливальный понедельник украинцы отдыхали. Однако из-за военного положения 25 апреля будет рабочим днем.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

  • Нельзя грустить и думать о плохом.
  • Нельзя ссориться, ругаться и злиться.
  • Нельзя очень много есть.
  • Нельзя злоупотреблять алкоголем.
  • Нельзя сидеть дома в одиночку.
  • Нельзя заниматься домашними делами и тяжело работать.

Приметы в Поливальный понедельник

  • Если перелетные птицы в этот день не поют, ожидайте заморозков.
  • Утренний дождь в Поливальный понедельник сулит дождливое лето.
  • Безветренно и синее небо — в ближайшее время быть дождю.
  • Ясная солнечная погода в Поливальный понедельник обещает такое же лето.
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Теги
Пасха, Обливаний понеділок
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