Поливальный понедельник отмечают на второй день после Пасхи, в 2022 году это 25 апреля.
Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.
Обычно из-за длительных выходных на Пасху в Поливальный понедельник украинцы отдыхали. Однако из-за военного положения 25 апреля будет рабочим днем.
Что нельзя делать в Поливальный понедельник
- Нельзя грустить и думать о плохом.
- Нельзя ссориться, ругаться и злиться.
- Нельзя очень много есть.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем.
- Нельзя сидеть дома в одиночку.
- Нельзя заниматься домашними делами и тяжело работать.
Приметы в Поливальный понедельник
- Если перелетные птицы в этот день не поют, ожидайте заморозков.
- Утренний дождь в Поливальный понедельник сулит дождливое лето.
- Безветренно и синее небо — в ближайшее время быть дождю.
- Ясная солнечная погода в Поливальный понедельник обещает такое же лето.