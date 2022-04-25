Поливальный понедельник отмечают на второй день после Пасхи, в 2022 году это 25 апреля.

Этот день связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Обычно из-за длительных выходных на Пасху в Поливальный понедельник украинцы отдыхали. Однако из-за военного положения 25 апреля будет рабочим днем.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

Нельзя грустить и думать о плохом.

Нельзя ссориться, ругаться и злиться.

Нельзя очень много есть.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Нельзя сидеть дома в одиночку.

Нельзя заниматься домашними делами и тяжело работать.

Приметы в Поливальный понедельник